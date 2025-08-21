46 perce
Jöhet a jégeső - viharok kíséretében zakatolnak a felhők Borsod felé
Sárga riasztást adott ki a HungaroMet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére. Az időjárás délutántól viharosra fordulhat, erős zivatarokra kell számítani.
Jégeső és felhőszakadás várható.
Forrás: MW
A ma még rendkívül meleg időjárás délutánra viharosra fordulhat. Az éjszaka az ország dél-délnyugati részén kialakult záporok, zivatarok északkelet felé távoznak részben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyén keresztül. Egyre nagyobb esőzésekre számíthatunk hát így a délután folyamán, ami heves zivatarok formájában csapódhat le – közölte a HungaroMet
Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet
Időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében
A Köpönyeg.hu jelentése alapján ma még rendkívül meleg időre számíthatunk, akár 28 fokot is mérhetünk. A hidegfrontot viszont heves záporok hozhatják meg a magas hőmérséklet ellenére, aminek következtében akár jégeső is eshet.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket
A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a koponyeg.hu
