Jöhet a jégeső - viharok kíséretében zakatolnak a felhők Borsod felé

Időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

A Köpönyeg.hu jelentése alapján ma még rendkívül meleg időre számíthatunk, akár 28 fokot is mérhetünk. A hidegfrontot viszont heves záporok hozhatják meg a magas hőmérséklet ellenére, aminek következtében akár jégeső is eshet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a koponyeg.hu