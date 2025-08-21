augusztus 21., csütörtök

Megérkezett!

1 órája

Nemcsak Borsodot, az egész országot beborította már a sötét felhőzet

Címkék#szél#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#felhőzet#zivatar

Megjött a sötét borulat. Szélsőséges időjárásra lehet számítani, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes részein már kezdődik!

Boon.hu

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, sárga riasztás van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében heves zivatarok miatt. Eljött az idő, az időjárás rosszra fordult, sötét fellegek borították be nemhogy a vármegyét, az egész országot sőt, az egész Kárpát-medencét.

Szélsőséges időjárás Borsodban.
Szélsőséges időjárásra kell számítani
Forrás: MW

 

Időjárás Borsod

A HungaroMet tájékoztatása szerint sok múlik azon, hogy dél felől mekkora területen tud kisütni hosszabb időre a nap. Ha nagyobb területen is, az határozottan növelné a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulási esélyét, ugyanis a napsütés jelentősen növelné a légköri instabilitást, amely a (heves) zivatarok egyik legfőbb "hozzávalója" – írják.

A koponyeg.hu adatai mutatják, hogy most már kezd lehűlni az idő, már csak 22-23 fokot mérhetünk és ez hamar még lejjebb csökken majd. Ugyan az eső vármegyénk területén többnyire még csak szemerkél, számíthatunk a szél felerősödésére és akár jelentősebb csapadékra is.

 

