1 órája
Nemcsak Borsodot, az egész országot beborította már a sötét felhőzet
Megjött a sötét borulat. Szélsőséges időjárásra lehet számítani, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes részein már kezdődik!
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, sárga riasztás van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében heves zivatarok miatt. Eljött az idő, az időjárás rosszra fordult, sötét fellegek borították be nemhogy a vármegyét, az egész országot sőt, az egész Kárpát-medencét.
Jöhet a jégeső - viharok kíséretében zakatolnak a felhők Borsod felé
Időjárás Borsod
A HungaroMet tájékoztatása szerint sok múlik azon, hogy dél felől mekkora területen tud kisütni hosszabb időre a nap. Ha nagyobb területen is, az határozottan növelné a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulási esélyét, ugyanis a napsütés jelentősen növelné a légköri instabilitást, amely a (heves) zivatarok egyik legfőbb "hozzávalója" – írják.
A koponyeg.hu adatai mutatják, hogy most már kezd lehűlni az idő, már csak 22-23 fokot mérhetünk és ez hamar még lejjebb csökken majd. Ugyan az eső vármegyénk területén többnyire még csak szemerkél, számíthatunk a szél felerősödésére és akár jelentősebb csapadékra is.
