Nemcsak Borsodot, az egész országot beborította már a sötét felhőzet

Időjárás Borsod

A HungaroMet tájékoztatása szerint sok múlik azon, hogy dél felől mekkora területen tud kisütni hosszabb időre a nap. Ha nagyobb területen is, az határozottan növelné a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulási esélyét, ugyanis a napsütés jelentősen növelné a légköri instabilitást, amely a (heves) zivatarok egyik legfőbb "hozzávalója" – írják.

A koponyeg.hu adatai mutatják, hogy most már kezd lehűlni az idő, már csak 22-23 fokot mérhetünk és ez hamar még lejjebb csökken majd. Ugyan az eső vármegyénk területén többnyire még csak szemerkél, számíthatunk a szél felerősödésére és akár jelentősebb csapadékra is.