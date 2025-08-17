Eddig tuti, hogy rosszul értelmezte a telefonján az időjárást! A meteorológus elárulta, mi az igazság

Manapság sokan úgy kezdik a napot, hogy rápillantanak a telefonjuk időjárás-appjára. Ha napsütést mutat, jöhet a szabadtéri program. Ha felhős vagy esős ikont látnak, kezdődik a pánik és az átütemezés. Pedig – mondta el a boon.hu-nak dr. Rázsi András meteorológus – a legtöbbször feleslegesen idegeskedünk. Hogy miért? Olvasson tovább és ezentúl helyesen értelmezi az időjárás-előrejelzést.

Napocska, felhő, néha százalék. Mit jelentenek az időjárás-appok ikonjai?

A telefon időjárás-előrejelzése nem mindig az, amit gondolunk

Az, hogy szerdára egy kis felhős napocskát mutat a telefon, nem azt jelenti, hogy esni fog. Azt jelenti, hogy időnként megnövekszik a felhőzet, és előfordulhatnak kisebb záporok, de nem ez lesz a jellemző.

A legtöbb felhős előrejelzés mellett százalék is szerepel. Sokan azt hiszik, ez az eső esélyt jelzi, pedig nem.

Ha azt látjuk, hogy 24 százalék, az azt jelenti, hogy a terület 24 százalékán van lehetőség csapadékra, hanem azt, hogy 24 százalék esély van arra, hogy a fejünk fölött esni fog

– magyarázta Rázsi András. Tehát ha 20–30 százalékot látunk, a meteorológus szerint nem kell lefújni a bográcsozást, legfeljebb bedobni egy esernyőt a csomagtartóba.