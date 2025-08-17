augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+36
+18
39 perce

Eddig tuti, hogy rosszul értelmezte a telefonján az időjárást! A meteorológus elárulta, mi az igazság

Címkék#Dr Rázsi András#meteorológus#zivatar#applikáció

Egy napocska, egy felhő vagy egy kis esőcsepp ikon, mellette egy százalékjellel gyakran befolyásolja a napot. Csakhogy a legtöbben teljesen félreértik, mit mutatnak az időjárás-előrejelző appok.

Gárdonyi Edina
Arra is választ kaptunk, miért látunk eltérést ugyanarra a helyre, ha különböző eszközöket nézünk

Forrás: MW

Manapság sokan úgy kezdik a napot, hogy rápillantanak a telefonjuk időjárás-appjára. Ha napsütést mutat, jöhet a szabadtéri program. Ha felhős vagy esős ikont látnak, kezdődik a pánik és az átütemezés. Pedig – mondta el a boon.hu-nak dr. Rázsi András meteorológus – a legtöbbször feleslegesen idegeskedünk. Hogy miért? Olvasson tovább és ezentúl helyesen értelmezi az időjárás-előrejelzést.

Az időjárás-appok ikonjait sokan félreértelmezik.
Napocska, felhő, néha százalék. Mit jelentenek az időjárás-appok ikonjai?
Forrás: MW

A telefon időjárás-előrejelzése nem mindig az, amit gondolunk

Az, hogy szerdára egy kis felhős napocskát mutat a telefon, nem azt jelenti, hogy esni fog. Azt jelenti, hogy időnként megnövekszik a felhőzet, és előfordulhatnak kisebb záporok, de nem ez lesz a jellemző.

A legtöbb felhős előrejelzés mellett százalék is szerepel. Sokan azt hiszik, ez az eső esélyt jelzi, pedig nem. 

Ha azt látjuk, hogy 24 százalék, az azt jelenti, hogy a terület 24 százalékán van lehetőség csapadékra, hanem azt, hogy 24 százalék esély van arra, hogy a fejünk fölött esni fog

 – magyarázta Rázsi András. Tehát ha 20–30 százalékot látunk, a meteorológus szerint nem kell lefújni a bográcsozást, legfeljebb bedobni egy esernyőt a csomagtartóba.

Rázsi András meteorológus tisztába tette az ikonok jelentését.
Rázsi András meteorológus szerint nem minden esetben értelmezzük jól a mobilunkon a időjárás-előrejelzést 
Fotó: Takács József

Miért mutat mást két telefon ugyanarra a napra?

Ismerős, hogy az egyik telefon napsütést, a másik esőt jelez? Ez nem hiba, hanem a modellek – na nem a telefonmodellek – közti különbség.

Az előrejelzések mérési adatokon és számítási modelleken alapulnak. Ezek rácspontokra dolgoznak, és attól függően, hogy melyik modell mekkora felbontású, egy záport akár pár kilométerrel odébb is helyezhet. Ezért fordulhat elő, hogy az egyik app napsütést mutat, a másik pedig esőt.

A meteorológus tanácsa ilyen esetekre egyszerű. 

Ha valamelyik modell azt mutatja, hogy van lehetősége a záporoknak, akkor érdemes számolni vele. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan megázunk, csak készüljünk fel rá.

Az egyik utcában esik, a másikban nem

Sokan panaszkodnak a hirtelen lezúduló nyári záporokra, amelyekről úgy tűnik, hogy az utolsó pillanatban sem lehet előre látni. Rázsi András szerint viszont ezek több nappal előre is láthatók, csak nagyon helyi jelenségek.

 Az, hogy jön egy olyan hullám a légkörben – legyen ez egy hidegfront vagy egy konvergenciavonal –, ami alkalmassá teszi a légkört záporok, zivatarok kialakulására, azt 1-2, sőt akár 3-4 nappal előre is lehet látni.

A gond inkább az, hogy ezek nagyon helyi jelenségek, ezért fordulhat elő, hogy az egyik városrészben mintha dézsából öntenék, pár kilométerrel arrébb pedig száraz az aszfalt. 

Ne egy felhő befolyásolja a napunkat!

A szakember szerint a legfontosabb, hogy ne egyetlen ikon vagy szám alapján döntsünk a napi programunkról, hanem nézzük meg a teljes előrejelzést. Így nemcsak felkészülten indulhatunk útnak, hanem sok bosszúságot is megspórolhatunk, még akkor is, ha a telefonunk épp felhős napocskát mutat.

Ha tetszett a cikk, olvassa el további tartalmainkat is!

 

