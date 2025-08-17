2 órája
Eddig tuti, hogy rosszul értelmezte a telefonján az időjárást! A meteorológus elárulta, mi az igazság
Egy napocska, egy felhő vagy egy kis esőcsepp ikon, mellette egy százalékjellel gyakran befolyásolja a napot. Csakhogy a legtöbben teljesen félreértik, mit mutatnak az időjárás-előrejelző appok.
Arra is választ kaptunk, miért látunk eltérést ugyanarra a helyre, ha különböző eszközöket nézünk
Manapság sokan úgy kezdik a napot, hogy rápillantanak a telefonjuk időjárás-appjára. Ha napsütést mutat, jöhet a szabadtéri program. Ha felhős vagy esős ikont látnak, kezdődik a pánik és az átütemezés. Pedig – mondta el a boon.hu-nak dr. Rázsi András meteorológus – a legtöbbször feleslegesen idegeskedünk. Hogy miért? Olvasson tovább és ezentúl helyesen értelmezi az időjárás-előrejelzést.
A telefon időjárás-előrejelzése nem mindig az, amit gondolunk
Az, hogy szerdára egy kis felhős napocskát mutat a telefon, nem azt jelenti, hogy esni fog. Azt jelenti, hogy időnként megnövekszik a felhőzet, és előfordulhatnak kisebb záporok, de nem ez lesz a jellemző.
A legtöbb felhős előrejelzés mellett százalék is szerepel. Sokan azt hiszik, ez az eső esélyt jelzi, pedig nem.
Ha azt látjuk, hogy 24 százalék, az azt jelenti, hogy a terület 24 százalékán van lehetőség csapadékra, hanem azt, hogy 24 százalék esély van arra, hogy a fejünk fölött esni fog
– magyarázta Rázsi András. Tehát ha 20–30 százalékot látunk, a meteorológus szerint nem kell lefújni a bográcsozást, legfeljebb bedobni egy esernyőt a csomagtartóba.
Miért mutat mást két telefon ugyanarra a napra?
Ismerős, hogy az egyik telefon napsütést, a másik esőt jelez? Ez nem hiba, hanem a modellek – na nem a telefonmodellek – közti különbség.
Az előrejelzések mérési adatokon és számítási modelleken alapulnak. Ezek rácspontokra dolgoznak, és attól függően, hogy melyik modell mekkora felbontású, egy záport akár pár kilométerrel odébb is helyezhet. Ezért fordulhat elő, hogy az egyik app napsütést mutat, a másik pedig esőt.
A meteorológus tanácsa ilyen esetekre egyszerű.
Ha valamelyik modell azt mutatja, hogy van lehetősége a záporoknak, akkor érdemes számolni vele. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan megázunk, csak készüljünk fel rá.
Van, ahol már leszakadt az ég, riasztás kiadva, hőség után vihar jön! (videó)
Az egyik utcában esik, a másikban nem
Sokan panaszkodnak a hirtelen lezúduló nyári záporokra, amelyekről úgy tűnik, hogy az utolsó pillanatban sem lehet előre látni. Rázsi András szerint viszont ezek több nappal előre is láthatók, csak nagyon helyi jelenségek.
Az, hogy jön egy olyan hullám a légkörben – legyen ez egy hidegfront vagy egy konvergenciavonal –, ami alkalmassá teszi a légkört záporok, zivatarok kialakulására, azt 1-2, sőt akár 3-4 nappal előre is lehet látni.
A gond inkább az, hogy ezek nagyon helyi jelenségek, ezért fordulhat elő, hogy az egyik városrészben mintha dézsából öntenék, pár kilométerrel arrébb pedig száraz az aszfalt.
Ne egy felhő befolyásolja a napunkat!
A szakember szerint a legfontosabb, hogy ne egyetlen ikon vagy szám alapján döntsünk a napi programunkról, hanem nézzük meg a teljes előrejelzést. Így nemcsak felkészülten indulhatunk útnak, hanem sok bosszúságot is megspórolhatunk, még akkor is, ha a telefonunk épp felhős napocskát mutat.
