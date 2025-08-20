Lukas jéggel, villámmal, özönvízzel közelít felénk - videón mutatjuk

Átalakulóban van a kontinens időjárása: ugyanis kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz meteorológusok Lukas névvel illettek - írja a HungaroMet. A légörvény északkelet felé veszi útját, miközben délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontzóna élesedik ki.

Lukas lesz csütörtökön az időjárás meghatározója

Fotó: HungaroMet

A ciklon az olaszoknál komolyabb zivatarokat, nagy méretű jégesőt, villámárvizeket okozhat.

Mi itthon az egész folyamatból napközben semmit nem fogunk észrevenni. Estétől hazánk északnyugati felén nő a zápor, zivatar kialakulási esélye, de éjfélig még kevés helyen valószínűek csapadékgócok.

Ilyen eloszklásban várható zivatar

Fotó: HungaroMet

Holnap a frontzóna és a ciklon együttese már térségünkben lesz, délutántól egyre több helyen készülhetünk záporra, zivatarra. Késő délutántól, estétől pedig már heves zivatarra is van esély az ország déli felén. Emiatt 2. fokú, narancs figyelmeztetés érvényes Somogytól Csongrádig.

A heves zivatarokat: