Durva!

1 órája

Lukas jéggel, villámmal, özönvízzel közelít felénk - videón mutatjuk

Csütörtökre teljes mértékben érezni fogjuk a Lukas névvel illetett mediterrán ciklon hatásait Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Ezt tartogatja az időjárás.

Boon.hu
Lukas jéggel, villámmal, özönvízzel közelít felénk - videón mutatjuk

Villámlás, mennydörgés várható

Átalakulóban van a kontinens időjárása: ugyanis kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz meteorológusok Lukas névvel illettek - írja a HungaroMet. A légörvény északkelet felé veszi útját, miközben délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontzóna élesedik ki. 

időjárás
Lukas lesz csütörtökön az időjárás meghatározója 
Fotó: HungaroMet

A ciklon az olaszoknál komolyabb zivatarokat, nagy méretű jégesőt, villámárvizeket okozhat. 

Mi itthon az egész folyamatból napközben semmit nem fogunk észrevenni. Estétől hazánk északnyugati felén nő a zápor, zivatar kialakulási esélye, de éjfélig még kevés helyen valószínűek csapadékgócok. 

Ilyen eloszklásban várható zivatar
Fotó: HungaroMet

Holnap a frontzóna és a ciklon együttese már térségünkben lesz, délutántól egyre több helyen készülhetünk záporra, zivatarra. Késő délutántól, estétől pedig már heves zivatarra is van esély az ország déli felén. Emiatt 2. fokú, narancs figyelmeztetés érvényes Somogytól Csongrádig. 

A heves zivatarokat: 

  • erősen viharos széllökések (90 km/h), 
  • felhőszakadás (30 mm) 
  • és jégeső (2 cm) kísérhetik. 

Időjárás: Többfelé zivatar, akár heves zivatar

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban az ország északkeleti részein még előfordulhatnak zivatarok, amelyek fokozatosan elhagyják az országot. Egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. A cellákhoz viharos (60-80 km/h) széllökések, intenzív (15-25 mm) csapadék és kisebb méretű jég társulhat. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 mm) és jégeső (~ 2 cm) kíséretében. 

A csapadékzóna széles lesz
Fotó: HungaroMet

A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.
A Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet.

Így mozog Lukas felénk: 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Rovatunkból ajánljuk

