Helyi közélet
1 órája
Ideiglenes megállóhely-áthelyezés a Leszih Andor utcában
Javítják a vízhálózatot ezen a szakaszon.
Ideiglenesen lesz ez a megállóhely Miskolcon
Forrás: MW
Augusztus 21-én, csütörtökön reggel 6 órától a Pattantyús utca vízhálózatának rekonstrukciója miatt az Avas városközpont irányába lévő Leszih Andor utca autóbusz-megállóhely ideiglenesen áthelyezésre kerül a Klapka György utcába, a jelenlegi helyszíntől lejjebb, a kanyar utáni területre. A megállóhely áthelyezés várhatóan két hétig tart - tájékoztatta a boon.hu-t az MVK Zrt.
