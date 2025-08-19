augusztus 19., kedd

Helyi közélet

32 perce

Ideiglenes megállóhely-áthelyezés a Leszih Andor utcában

Javítják a vízhálózatot ezen a szakaszon.

Ideiglenes megállóhely-áthelyezés a Leszih Andor utcában

Ideiglenesen lesz ez a megállóhely Miskolcon

Forrás: MW

Augusztus 21-én, csütörtökön reggel 6 órától a Pattantyús utca vízhálózatának rekonstrukciója miatt az Avas városközpont irányába lévő Leszih Andor utca autóbusz-megállóhely ideiglenesen áthelyezésre kerül a Klapka György utcába, a jelenlegi helyszíntől lejjebb, a kanyar utáni területre. A megállóhely áthelyezés várhatóan két hétig tart - tájékoztatta a boon.hu-t az MVK Zrt.

