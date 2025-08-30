Valaki elhagyott egy hűtőszekrényt Borsodban, nem hiányolja senki?

Egy sátoraljaújhelyi facebook csoportban osztották meg a nem mindennapi képet. Korábban a Bükkben hagytak ott egy hűtőt, úgy néz ki, most a patak partján.

Újabban egy hűtő hagytak a patakparton. Nem hiányzik senkinek? (A kép illusztráció)

Hűtő a Ronyva mellett, nem semmi látvány!

Ha keresnéd, a Ronyva parton hagytad!

- írja a posztoló elszomorodva.

Így árválkodik az otthagyott hűtő

Forrás: Sátoraljaújhely Most! facebook csoport.

Miskolcon is letettek egy hűtőt az utcára

Napokkal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy egy miskolci lakos is hasonlóképpen a közterületen hagyta hűtőjét, mely még teljesen jó állapotban volt kívülről. Nem volt hosszú életű az utcán maradt hűtőszekrény ott tartózkodása, ugyanis fél órán belül észrevette egy férfi két gyermekkel, akik taligára emelték, és elszállították magukkal.

Kidobás helyett ez a megoldás

A kidobásra ítélt elektromos és elektronikus berendezéseket a MÉH-telepeken nemcsak leadhatjuk, hanem készpénzben fizetnek is értük, mindösszesen magyarországi lakcímmel kell hozzá rendelkezni.

Szerinted mi lesz a Ronyva-patak partján hagyott hűtő sorsa?



