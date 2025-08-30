augusztus 30., szombat

Helyi közélet

2 órája

Valaki elhagyott egy hűtőszekrényt Borsodban, nem hiányolja senki?

Már meg sem lepődünk? Sok mindenre bukkantunk már Borsod elhagyatott helyein, most éppen egy hűtő keresi gazdáját.

Egy sátoraljaújhelyi facebook csoportban osztották meg a nem mindennapi képet. Korábban a Bükkben hagytak ott egy hűtőt, úgy néz ki, most a patak partján. 

hűtőt hagytak a patakparton
Újabban egy hűtő hagytak a patakparton. Nem hiányzik senkinek? (A kép illusztráció)

Hűtő a Ronyva mellett, nem semmi látvány!

Ha keresnéd, a Ronyva parton hagytad! 

- írja a posztoló elszomorodva.

Így árválkodik az otthagyott hűtő
Forrás: Sátoraljaújhely Most! facebook csoport.

Miskolcon is letettek egy hűtőt az utcára

Napokkal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy egy miskolci lakos is hasonlóképpen a közterületen hagyta hűtőjét, mely még teljesen jó állapotban volt kívülről. Nem volt hosszú életű az utcán maradt hűtőszekrény ott tartózkodása, ugyanis fél órán belül észrevette egy férfi két gyermekkel, akik taligára emelték, és elszállították magukkal.

Kidobás helyett ez a megoldás

A kidobásra ítélt elektromos és elektronikus berendezéseket a MÉH-telepeken nemcsak leadhatjuk, hanem készpénzben fizetnek is értük, mindösszesen magyarországi lakcímmel kell hozzá rendelkezni.

Szerinted mi lesz a Ronyva-patak partján hagyott hűtő sorsa? 


