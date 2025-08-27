Kidobták a hűtőt Miskolcon: fél órán belül hihetetlen dolog történt vele

A háztartásokban egyre jobban felhalmozódó elektronikai hulladékot, vagyis az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad települési hulladékként kezelni. Ezek közé tartozik minden olyan berendezés, mely legfeljebb 1000 volt váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 volt egyenfeszültségű árammal működik, és amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ - számolt be a vonatkozó jogszabályról a boon.hu. Egy miskolci lakos ezt nem tudta, de mást sem, amikor megunt vagy elromlott hűtőjét az utcára tette.

Nem sokáig árválkodott az út szélén a hűtő Miskolcon.

Forrás: Facebook

Hűtő az utcán? Pedig pénzt is kaphatott volna érte

A készülék nem volt teljesen üres, még a polcok is benne maradtak. Egy helybéli lakos le is fényképezte a furcsa „út menti látványosságot”, majd megosztotta egy miskolci Facebook-csoportban. A környéken működő térfigyelő kamerák alapján akár az is kiderülhetett volna, ki helyezte el a hűtőt a közterületen. Erre végül nem volt szükség. Alig fél órával később ugyanis feltűnt három fémvadász: egy férfi két gyermekkel. Bár a hűtőt nehezen tudták megmozdítani, nem hagyták hátra a terepen. Taligára emelték, és elszállították magukkal.