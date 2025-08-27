2 órája
Kidobták a hűtőt Miskolcon: fél órán belül hihetetlen dolog történt vele
Miskolc egyik nyugodt, családi házas övezetében különös látvány fogadta a járókelőket a minap. Egy régi, fehér hűtőt tettek ki a járda mellé. Úgy tűnt, valamelyik utcabeli lakó unta meg, és inkább közterületen szabadult meg tőle. Rosszul járt!
A háztartásokban egyre jobban felhalmozódó elektronikai hulladékot, vagyis az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad települési hulladékként kezelni. Ezek közé tartozik minden olyan berendezés, mely legfeljebb 1000 volt váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 volt egyenfeszültségű árammal működik, és amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ - számolt be a vonatkozó jogszabályról a boon.hu. Egy miskolci lakos ezt nem tudta, de mást sem, amikor megunt vagy elromlott hűtőjét az utcára tette.
Hűtő az utcán? Pedig pénzt is kaphatott volna érte
A készülék nem volt teljesen üres, még a polcok is benne maradtak. Egy helybéli lakos le is fényképezte a furcsa „út menti látványosságot”, majd megosztotta egy miskolci Facebook-csoportban. A környéken működő térfigyelő kamerák alapján akár az is kiderülhetett volna, ki helyezte el a hűtőt a közterületen. Erre végül nem volt szükség. Alig fél órával később ugyanis feltűnt három fémvadász: egy férfi két gyermekkel. Bár a hűtőt nehezen tudták megmozdítani, nem hagyták hátra a terepen. Taligára emelték, és elszállították magukkal.
Aki így szabadult meg a régi, vagy esetleg már nem működő hűtőjétől, lehet, hogy okosabbat is tehetett volna. Ugyanis a kidobásra ítélt elektromos és elektronikus berendezéseket a MÉH-telepeken nemcsak leadhatjuk, hanem készpénzben fizetnek is értük, mindösszesen magyarországi lakcímmel kell hozzá rendelkezni.
Ne kerülgesse tovább az elromlott gépeit - ennyit fizetnek érte
