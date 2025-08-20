1 órája
Most tényleg szellemjárta helyre emlékeztet a miskolci húszemeletes környéke
Miskolc egykor pezsgő részén, a húszemeletes épület körüli téren sorra zárnak be az üzletek. Júliusban a Szentpéteri kapu ezen részén bezárt a gyógyszertár, most pedig a hosszú évek óta ott lévő turkálóra került ki az eladó tábla. Vajon lesz még élet a téren, ha történik valami a húszemeletessel?
Üres épületek Miskolcon
Forrás: Facebook
Miskolc egyik legismertebb épülete, a húszemeletes melletti tér egykor pezsgésről volt híres. Ma már egészen más a kép. A húszemeletes egy elhagyatott szellemházra emlékeztet, a környéken pedig kezdenek bezárni az üzletek. Ahogy arról a boon.hu is beszámolt, júliusban bezárt a téren működő gyógyszertár, most pedig a korábbi hatalmas turkáló helyén sem új bolt nyílik, hanem az eladó tábla került ki.
A húszemeletes körül lakók siratják a múltat
Sokan remélték, hogy egy élelmiszer-diszkont költözik az egykori – hatalmas alapterületű – turkáló helyére, a környéken rebesgették is. Az Új Miskolcon láttam Facebook-csoportban a hozzászólók szerint ez csak pletyka volt. A tér másik oldalán működik ugyan egy élelmiszerüzlet, és van még konditerem meg trafik is, de az egykori központ régi lüktetése mára eltűnt. Ugyan két buszmegállónyira egy teljes bevásárlóudvar és hipermarket is várja a környék lakóit mindenféle üzlettel, mégis sokan ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz, ezért siratják, ami már nincs.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Üzletek jönnek, üzletek mennek
A helyiek nosztalgiával emlékeznek a régi időkre, amikor a Katowice és a Szentpéteri kapu nyüzsgő központja volt Miskolcnak. Ma már csendesebb a környék, mint valaha. Egy másik hozzászóló így fogalmazott:
Már a multik vannak előnyben. A Katowice és a Szentpéteri kapu már csendesebb, mint volt.
A húszemeletes árnyékában
A változáshoz valószínűleg az kellene, hogy történjen valami a Katowice jelképeként ismert húszemeletessel. Egykor a miskolci önkormányzat a kiürült magasépület felújítását, átépítését is tervezte, úgy volt, pályázati pénz lesz a felújítására a dr. Kriza Ákos vezette önkormányzat idején. A toronyház évek óta üresen áll, és szinte szellemházzá vált. 2024-ben végül a Veres Pál vezette közgyűlés végül eladta az épületet, és felröppentek olyan hírek is, hogy a vevő szándékai szerint újra lakások lehetnek a toronyházban.
Már csak a szellemirtókat várja Miskolc ikonikus épülete - képek, videó
Kísértetjárta toronyház: így néz ki belülről a miskolci húszemeletes (videó)