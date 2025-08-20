Most tényleg szellemjárta helyre emlékeztet a miskolci húszemeletes környéke

A húszemeletes körül lakók siratják a múltat

Sokan remélték, hogy egy élelmiszer-diszkont költözik az egykori – hatalmas alapterületű – turkáló helyére, a környéken rebesgették is. Az Új Miskolcon láttam Facebook-csoportban a hozzászólók szerint ez csak pletyka volt. A tér másik oldalán működik ugyan egy élelmiszerüzlet, és van még konditerem meg trafik is, de az egykori központ régi lüktetése mára eltűnt. Ugyan két buszmegállónyira egy teljes bevásárlóudvar és hipermarket is várja a környék lakóit mindenféle üzlettel, mégis sokan ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz, ezért siratják, ami már nincs.

Üzletek jönnek, üzletek mennek

A helyiek nosztalgiával emlékeznek a régi időkre, amikor a Katowice és a Szentpéteri kapu nyüzsgő központja volt Miskolcnak. Ma már csendesebb a környék, mint valaha. Egy másik hozzászóló így fogalmazott:

Már a multik vannak előnyben. A Katowice és a Szentpéteri kapu már csendesebb, mint volt.

A húszemeletes árnyékában

A változáshoz valószínűleg az kellene, hogy történjen valami a Katowice jelképeként ismert húszemeletessel. Egykor a miskolci önkormányzat a kiürült magasépület felújítását, átépítését is tervezte, úgy volt, pályázati pénz lesz a felújítására a dr. Kriza Ákos vezette önkormányzat idején. A toronyház évek óta üresen áll, és szinte szellemházzá vált. 2024-ben végül a Veres Pál vezette közgyűlés végül eladta az épületet, és felröppentek olyan hírek is, hogy a vevő szándékai szerint újra lakások lehetnek a toronyházban.