Ráskó Eszter érkezik önálló estjével Mezőkövesdre

Szeptember 18-án a népszerű humorista, Ráskó Eszter önálló estje lesz Mezőkövesden, a Közösségi Házban este hat órától. A műsor címe A hetyegő vipera, az előadás viszont tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott. Sőt, a fellépő kérése, hogy 14 évnél fiatalabb gyermekek még szülői kísérettel se vegyenek részt az előadáson - írja a mezokovesd.hu

A népszerű humorista Mezőkövesdre érkezik

Forrás: mezokovesd.hu