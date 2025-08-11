1 órája
Ráskó Eszter érkezik önálló estjével Mezőkövesdre
A hetyegő viperát láthatja és hallhatja majd a közönség. A humorista ezúttal is felejthetetlen műsorral készül.
Szeptember 18-án a népszerű humorista, Ráskó Eszter önálló estje lesz Mezőkövesden, a Közösségi Házban este hat órától. A műsor címe A hetyegő vipera, az előadás viszont tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott. Sőt, a fellépő kérése, hogy 14 évnél fiatalabb gyermekek még szülői kísérettel se vegyenek részt az előadáson - írja a mezokovesd.hu
A szexuálpszichológus humorista
Ráskó Eszter pszichológus, szexuálpszichológus, HR Maneger és nem utolsósorban természetesen a Dumaszínház társulatának tagja. Még 2016-ban állt először a színpadra, azóta pedig már elsősorban a stand-up-al foglalkozik. Mivel szereti zavarba hozni az embereket olykor meglepő témáival, humorával, talán nem feltétlen meglepő következő estjén sem a korhatár.
