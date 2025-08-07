Ijesztő hüllők feküdtek ki a Szinva partjára! Egymáshoz simulva fotózták le őket - fotókkal

A miskolci Szinva patak belvárosi részének mentén sétálók sokak számára talán ijesztő látványban részesültek. Egymáshoz simulva napozó hüllőket fényképeztek le a Villanyrendőrtől nem messze, a Mancs szobor környékén és meg is osztották egy helyi Facebook-csoportban. A kommentelők gyorsan felismerték, miről is van szó. Kockás siklókat örökített meg egy járókelők. Kígyónak tűnik, de nem az.

Félelmetesnek tűnő hüllők a Szinva partján

Forrás: Facebook

A hüllők otthon érzik magukat

Bár sokan megijednek a kígyók látványától, fontos tudni, hogy ezek az állatok nem jelentenek veszélyt az emberre. „Ó, de rég láttam őket” – írta egy hozzászóló, aki évek óta figyeli a győri kapui Szinva-szakasz élővilágát. Tudni kell, hogy a kockás sikló védett őshonos hüllő, amely főként víz közelében él, így nem meglepő, hogy a patakparton bukkantak fel.

A kockás sikló 70–100 centiméter hosszúra is megnőhet, karcsú testalkatú, színe zöldesbarna, szürkészöld vagy okkeres, gyakran fekete „kockás” mintázattal. Hasa vöröses vagy sárgás, jellegzetes sötét mintákkal tarkítva. Első pillantásra összetéveszthető a vízisiklóval, de többek között hiányzik a nyakszirtjén található sárga folt, amely a vízisiklók ismertetőjegye.

Sokan megerősítették, hogy ezek a siklók régóta jelen vannak a környéken, és békésen élik mindennapjaikat.

Ők ott élnek. Ez az ő ‘avasuk’. Nem kell odamenni, ha nem kedveli őket

– írta valaki, kiemelve, hogy az állatok nem keresik az ember társaságát.

A kockás siklót sokan összekeverik a vízisiklóval

Forrás: Facebook

Ha veszélyben érzi magát, harap!

Harap, hidd el, a múltkor a cicám orrát megharapta

– írta valaki, akinek a cicája orrát harapta meg. Egy másik válasz azonban rámutatott, hogy a harapás csak védekező reakció volt, hiszen a siklók csak akkor harapnak, ha veszélyben érzik magukat. Érdemes tehát megfelelő távolságból csodálni őket, és semmiképpen sem megzavarni.

Fontos kiemelni, hogy Magyarországon minden kétéltű és hüllőfaj védett. Ez azt jelenti, hogy tilos őket megzavarni, bántani vagy elvinni természetes élőhelyükről. Aki mégis megkísérelné, komoly természetvédelmi szabályokat sért.