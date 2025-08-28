1 órája
Ha van 10 nap szabadsága, akár 25 napot is pihenhet!
Pár nap és vége a nyárnak, de nekünk azon jár az eszünk, mennyit pihenhetünk még idén. Ha ügyesen használjuk a szabadságunkat, 9 nappal akár 25 napot is otthon tölthetünk még idén az előttünk lévő két hosszú hétvége meghosszabbításával. Mutatjuk a nem is annyira titkos módszert!
A következő hosszú hétvége 2025-ben októberben vár ránk, ugyanis október 23-a 2025-ben csütörtökre esik, így nyerünk egy négy napos pihenőt. Ha valaki ügyes, akkor itt szabadságra mehet október 20-21-22-én, így – amennyiben hétvégén nem dolgozik – október 19-től egészen október 26-ig, vagyis 8 napon át otthon lehetünk!
A hosszú hétvége áldozatot követel
Nincs öröm üröm nélkül, ezek a szombati munkanapok. Az október 24-ei szabadnap bizony áldozatot követel, így október 18-án, szombaton munkanap lesz. Ha valakinek van még tíz nap szabadsága, ezzel is megtoldhatja a 8 napot 9 napra.
Bármilyen furcsa, hamarosan karácsony!
December 25 és 26-a idén csütörtökre és péntekre esik, ami alapvetően négy napos hétvégét jelent. De csak jelentene, ugyanis december 24-ét, szerdát bedolgozzuk december 13-án, szombaton. Ha valakinek még mindig maradt hat nap szabadsága, szinte hihetetlen, de december 20-tól egészen január 4-ig, vagyis 16 napot lehet otthon. Január 2-a péntek, ezt a napot január 10-én, szombaton dolgozzuk majd be.
Jövőre mire számíthatunk?
Négy négynapos hosszú hétvége lesz 2026-ban
- A 2026-os év máris egy négynapos hosszú hétvégével indul: január 1-je csütörtöktől január 4-e, vasárnapig lehet majd pihenni, kivéve annak, aki már december 20-tól otthon van, ahogy fentebb írtuk.
- Április 3-án lesz nagypéntek, 5-én húsvétvasárnap, 6-án húsvét hétfő, így itt is a már megszokott négynapos húsvéti hosszúhétvégére számíthatunk.
- Augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszúhétvégévé alakul, de előtte augusztus 8-án, szombaton azt a plusz pénteket le kell dolgozni.
- December 25-e péntek, december 26-a pedig szombat lesz, azonban ismét “megadják” a december 24-ét előtte. Így tehát a karácsonyi hétvége december 24-től 27-ig tart.
Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban
- Május 1-je péntekre esik, így itt háromnapos pihenő jön a munkahelyeken.
- Pünkösd szintén májusban lesz, így ismét háromnapos hétvége alakul ki 25-ével, hétfővel.
- Október 23-a péntekre esik, így ősszel is lesz egy háromnapos pihenő.
2026-ban március 15. és november 1. is vasárnapra esik, így ezen ünnepnapok miatt nem lesz hosszú hétvége.
