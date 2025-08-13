augusztus 13., szerda

1 órája

Ez már nem vicc: a poklok pokla közelít felénk - riasztást adott ki a katasztrófavédelem!

Címkék#boon video#katasztrófavédelelem#időjárás#hőség#harmadfokú hőségriasztás

Csütörtöktől elszabadul a pokol? Tikkasztó napok jönnek, teljes országos hőségriasztást rendelt el a katasztrófavédelem.

Augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztás rendeltek el az ország teljes területére. További információk elérhetők a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán:  illetve a katasztrófavédelem honlapján.  A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája itt érhető el - tette közzé a katasztrófavédelem.

harmadfokú hőségriasztást adott ki a katasztrófavédelem
Nyakunkon a baj! Olyan hőség jön, amit nem lehet majd ép ésszel bírni.
(A kép illusztráció)
Fotó: Ádám János

Mindenkit megvisel a hőség, így készülhetünk fel a hétre

A nagy hőség mindannyiunkat megvisel, még egy egészséges szervezetet is. Korábban pontosan ezért összegyűjtöttünk pár tippet, amivel túlélheti ezt a nagy kánikulát.

Napról napra melegszik az idő, ami a balesethajlamot is fokozza és bizony ebben az időszakban nagyon sokan vannak az utakon. A hőség igazi berobbanására a hétvégén számíthatunk, ezért jobb, ha most felkészülünk arra, hogy mire figyeljünk oda. Hogyan tudja megelőzni a hőség miatti baleseteket? Azt alábbi cikkünkben tudja elolvasni:

Dr. Rázsi András meteorológustól azt is megtudhattuk, mit tartogat számunkra a hét, illetve meddig tart még ez az augusztusi pokol.

 

boon.hu video

