1 órája
Ez már nem vicc: a poklok pokla közelít felénk - riasztást adott ki a katasztrófavédelem!
Csütörtöktől elszabadul a pokol? Tikkasztó napok jönnek, teljes országos hőségriasztást rendelt el a katasztrófavédelem.
Augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztás rendeltek el az ország teljes területére. További információk elérhetők a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán: illetve a katasztrófavédelem honlapján. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája itt érhető el - tette közzé a katasztrófavédelem.
Mindenkit megvisel a hőség, így készülhetünk fel a hétre
A nagy hőség mindannyiunkat megvisel, még egy egészséges szervezetet is. Korábban pontosan ezért összegyűjtöttünk pár tippet, amivel túlélheti ezt a nagy kánikulát.
Napról napra melegszik az idő, ami a balesethajlamot is fokozza és bizony ebben az időszakban nagyon sokan vannak az utakon. A hőség igazi berobbanására a hétvégén számíthatunk, ezért jobb, ha most felkészülünk arra, hogy mire figyeljünk oda. Hogyan tudja megelőzni a hőség miatti baleseteket? Azt alábbi cikkünkben tudja elolvasni:
Jön az újabb hőhullám! Ezeket a szabályokat tartsuk be, ha el szeretnénk kerülni a baleseteket
Dr. Rázsi András meteorológustól azt is megtudhattuk, mit tartogat számunkra a hét, illetve meddig tart még ez az augusztusi pokol.
Visszatér az augusztusi pokol, de meddig tart? Itt a válasz! (videó)
boon.hu video
