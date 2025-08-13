Ez már nem vicc: a poklok pokla közelít felénk - riasztást adott ki a katasztrófavédelem!

Augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztás rendeltek el az ország teljes területére. További információk elérhetők a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán: illetve a katasztrófavédelem honlapján. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája itt érhető el - tette közzé a katasztrófavédelem.

Nyakunkon a baj! Olyan hőség jön, amit nem lehet majd ép ésszel bírni.

(A kép illusztráció)

Fotó: Ádám János

Mindenkit megvisel a hőség, így készülhetünk fel a hétre

A nagy hőség mindannyiunkat megvisel, még egy egészséges szervezetet is. Korábban pontosan ezért összegyűjtöttünk pár tippet, amivel túlélheti ezt a nagy kánikulát.