Jön az újabb hőhullám! Ezeket a szabályokat tartsuk be, ha el szeretnénk kerülni a baleseteket

A hőség jelentős hatással lehet a sofőrre és a járműre is.

Forrás: Ayvens

A meteorológus szakember arra is hívja fel a figyelmet, hogy akár 30 fok fölötti hőmérsékletekre is számíthatunk.

„A hétvégére várható, hogy megérkezik a hőhullám. Tapasztalható lesz, hogy napról napra 1-3 fokkal szépen következetesen melegszik idő. Ahogy közeledünk a hét vége felé, a csapadék mennyisége jelentősen csökken. A hőmérséklet azonban bőven 30 fok felett lesz, térségünkben akár 35 fok körül is alakulhat és ez a tendencia a jövő héten is megmarad” - mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.

A hőség okozhat problémát a közlekedésben

Az tény, hogy ilyenkor a nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. Most összegyűjtöttük azokat a tanácsokat, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára a sofőröktől kezdve a legkisebb utasokig.

Vegyük komolyan a hőséget

A hőség jelentős hatással lehet a sofőrre és a járműre is. A meleg álmosságot okozhat és növelheti a reakcióidőnket, az autónk pedig könnyen túlmelegedhet egy órákon át tartó úton a tűző napon. Használjuk az autóklímát, álljunk meg a szokásosnál többször, fogyasszunk sok folyadékot és figyeljük az autónk jelzéseit.

Autóban hagyott állatok és gyermekek: soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot egyedül az autóban – még annyi időre se, ameddig „beszaladunk” a benzinkútra egy vízért. A gyermekek testhőmérséklete háromszor-ötször gyorsabban emelkedik, mint egy felnőtté. Az autó pedig – főleg, ha sötét fényezésű – sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolnánk. Még akkor is percek alatt a gyermekekre és állatokra nézve kritikus hőmérséklet alakulhat ki az autó belsejében, ha kint nem tűnik túl szélsőségesnek az idő.

Vigyázzunk a szemünkre: a vezetés nyáron különösen megterheli a szemet, hiszen a közvetlenül a szemünkbe tűző nap, az autók fényes alkatrészeiről visszacsillanó napfény folyamatos hunyorgásra és fokozottabb odafigyelésre kényszerít minket. Érdemes beruházni egy jó minőségű, polarizált lencséjű napszemüvegbe, amely védi a szemünket, és csökkenti a vakító fény kellemetlen hatásait – így kevésbé fáradunk majd el az út során.

Tartsunk nagyobb követési távolságot: függetlenül attól, milyen típusú járművet vezetünk, a nagyobb követési távolság csökkenti a forgalom, az útépítések és a nyáron lelassult sofőrök által jelentett kockázatot.

Figyeljünk az elkalandozott sofőrökre: nyáron sokan teljes családdal, vagy baráti társasággal utaznak, ami könnyebben elvonhatja a sofőrök figyelmét. Legyünk éberek, és próbáljunk távol maradni azoktól, akik láthatóan nem koncentrálnak.

Figyeljük az időjárás-jelentést: a nyári időjárás váratlan fordulatokat – zivatarokat, villámárvizeket és erős szelet – hozhat, sokszor minden előjel nélkül. Mindig maradjunk naprakészek az aktuális előrejelzésekkel kapcsolatban azokon a területeken, amiken áthaladunk. Ha pedig útközben csap le ránk a vihar, ne kockáztassunk és inkább álljunk félre egy pihenőnél vagy benzinkútnál, míg elmúlik a legrosszabb ítéletidő.

Alaposan ellenőrizzük a gépjárművet

Bár a jogosítványunk megszerzésekor még tudjuk, mi mindent kellene elindulás előtt ellenőriznünk az autónkon, egy idő után már a műszerfalon felvillanó ikonokat is alig vesszük figyelembe. Egy hosszabb nyári autós utazás előtt azonban mindenképpen érdemes végighaladnunk az alábbi ellenőrzőlistán: