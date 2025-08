Helyi közélet 4 órája

Kié lesz a szezon legjobb fogása?

Szenvedélye a pecázás, és még meg is szokta örökíteni? Most nagyot kaszálhatnak a horgászok a nagy fogással, és még csak nincs is más dolguk, mint a számukra egyik legkedvesebb dolgot tegyék: halat fogjanak.

A horgászok képesek órákat tölteni egy tó vagy egy folyó partján, kapásra várva. Amikor aztán megrezdül a bot, megfeszül a damil, akcióba lépnek. Minden idegszálukkal arra koncentrálnak, hogy kifárasszák, és szákba emeljék a horogra akadt halat. Ilyenkor gyakran csak egy fotó a jutalmuk, aztán visszaengedik a vízbe. A nagy ho-ho-ho horgászok most megcsillogtathatják tehetségüket, vagy épp szerencséjüket.

Forrás: MW Díjjazzák a legjobb horgászokat Az elkészült kép most azonban nagyon sokat érhet, hiszen hamarosan országos fotópályázat indul. A szeptemberben kezdődő versenyben a 2025-ös év legértékesebb fogását mutathatják meg a nagyközönségnek a fotók büszke tulajdonosai. Lehet a legnagyobb, ami alig fér a képre, a legsúlyosabb, amit ketten is csak nehezen bírnak el, a legritkább fajtájú, aminek a csodájára járnak a szakemberek, végül az olvasók szavazatai és a zsűri döntése alapján dől majd el, hogy kié lesz a dicsőség és az elismerés, valamint az ezzel járó értékes nyeremények. Az országos fotópályázatban a nevezők az evhorgasza.hu oldalon tudnak jelentkezni, vármegyéjük kiválasztását követően, szeptember 8-tól. Négy kategóriában hirdetünk majd nyertest: keressük a felnőtt, a hölgy, az ifjúsági (14-18 éves kor) és a gyermek horgászok legszebb fogását. Minden szenvedélyes horgásznak érdemes tehát készülni a nagy pillanatra, és megörökíteni valamennyi fogást, hiszen lehet, hogy pont az hozza majd a nyereményt. Mi a magunk részéről drukkolunk valamennyi nagy ho-ho-ho horgásznak!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!