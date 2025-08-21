augusztus 21., csütörtök

Augusztus 20.

1 órája

Így telt a vármegyénkbeli képviselő ünnepe

Címkék#országgyűlési képviselő#Hörcsik Richárd#Dr Hörcsik Richárd#Zemplén#augusztus 20-i ünnepségek#szoboravató ünnepség#parlamenti képviselő#választókörzet#Abaúj#Szent István

Hörcsik Richárd, mint webes közösségi oldalán beszámolt róla, az augusztus 20-át, a hét közepét a választókörzete több településén, különféle ünnepi eseményeken töltötte.

Boon.hu
Így telt a vármegyénkbeli képviselő ünnepe

Hörcsik Richárd hétfőn a megyeházán Miskolcon

Forrás: Facebook

Hörcsik Richárd parlamenti képviselő választókörzete Abaúj és Zemplén egy részére terjed ki. Az országrész sok tucatnyi települése közül többet is meglátogatott a szent istváni ünnep napjaiban. Ott volt vele Bűánnl dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke is. 

Hörcsik Richárd
Hörcsik Richárd hétfőn a vármegyeházán Miskolcon
Forrás:  Facebook

Hörcsik Richárd a választókörzetében ünnepelt

Mint a politikus Facebook-oldalának legfrissebb bejegyzései végigdokumentálják, tevékenyen töltötte az utóbbi időt Hörcsik Richárd.

Már hétfőn „nagyüzem” volt a munkájában, sőt, az augusztus 20-a valójában már 17-én, előző hétvégén „elkezdődött”.

Hörcsik Richárd Hidasnémetiben kezdte a „hosszú hetet”
Forrás:  Facebook

Már valóban a szerdai állami ünnepnaphoz közeledve előbb a vármegyegyűlésen volt jelenése, illetve a Versenyképes járások program rendezvényén ugyancsak a megyeházán.

Másnap pedig 

Kisrozvágyon ünnepélyes keretek között került sor egy út menti kereszt avatására és átadására.

Ugyanezen a keddi napon posztolt beszámoló szerint

Gondolatok és dallamok államalapító Szent István királyunk napján” című előadás Göncön.

Majd a szerda már Tállyán érte a Fidesz képviselőjét, hogy még aznap Abaújszántón „Szent István szobrának avatásával és új kenyér áldásával ünnepelhessen”, majd Novajidrányban ökumenikus istentiszteleten vegyen részt.

Abaújszántón „Szent István szobrának avatásával és új kenyér áldásával ünnepelhessen”
Forrás:  Facebook
Szoboravató Abaújszántón
Forrás:  Facebook

 

