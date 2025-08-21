Így telt a vármegyénkbeli képviselő ünnepe

Hörcsik Richárd parlamenti képviselő választókörzete Abaúj és Zemplén egy részére terjed ki. Az országrész sok tucatnyi települése közül többet is meglátogatott a szent istváni ünnep napjaiban. Ott volt vele Bűánnl dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke is.

Hörcsik Richárd a választókörzetében ünnepelt

Mint a politikus Facebook-oldalának legfrissebb bejegyzései végigdokumentálják, tevékenyen töltötte az utóbbi időt Hörcsik Richárd.

Már hétfőn „nagyüzem” volt a munkájában, sőt, az augusztus 20-a valójában már 17-én, előző hétvégén „elkezdődött”.

Már valóban a szerdai állami ünnepnaphoz közeledve előbb a vármegyegyűlésen volt jelenése, illetve a Versenyképes járások program rendezvényén ugyancsak a megyeházán.

Másnap pedig

Kisrozvágyon ünnepélyes keretek között került sor egy út menti kereszt avatására és átadására.

Ugyanezen a keddi napon posztolt beszámoló szerint

Gondolatok és dallamok államalapító Szent István királyunk napján” című előadás Göncön.

Majd a szerda már Tállyán érte a Fidesz képviselőjét, hogy még aznap Abaújszántón „Szent István szobrának avatásával és új kenyér áldásával ünnepelhessen”, majd Novajidrányban ökumenikus istentiszteleten vegyen részt.

