Egyre drágább autókat veszünk hitelre - ezektől a számoktól padlót fogsz!

Mi mozgatja tovább a hitelpiacot?

A szakértők szerint nem az autósok lelkesedése hajtotta ezt a növekedést, hanem a járművek árának emelkedése. Míg tavaly 6097 szerződéshez jutott el 23,9 milliárd forintos hitelkihelyezés, idén csupán 5765 szerződés elengedő volt ugyanekkora – vagy magasabb – összeghez. Ez is azt támasztja alá, hogy az autók drágábbak lettek, nem pedig többen vettek fel hitelt.

Változás az átlagos hitelösszegben

Ez az áremelkedés az átlagos hitelösszegen is látható következményekkel járt. Éves szinten közel 9 százalékkal emelkedett, így 4,29 millió forintra nőtt, szemben a tavalyi 3,93 millióval.

Autóhitel vagy személyi kölcsön?

Bár az autóhitel olcsóbb lehetőség, jelenleg 11 százalék alatt marad a THM, a személyi hitelek piacán döntően tíz százalék feletti, bár akad az alatt is. Viszont a személyi kölcsön sokkal rugalmasabb, akár egy autóvásárláson túlmutató kiadást is finanszírozhat (pl.: abroncsszett).

Fogalmam sincs melyiket választanám, de valószínűleg a személyi kölcsön mellett maradnék, ami valószínűleg hamarosan esedékes is lesz, mert cserélni fogom az autót. Szerintem összekapcsolom a CASCO-val és a hitelből azt is tudom fizetni. Mindenképpen szeretném a lehető leggazdaságosabb megoldást megtalálni

– nyilatkozta Tóth Ádám, miskolci autós.