40 perce
Szó szerint vérfagyasztó, ami a Bükkben történt hajnalban! Brutális, milyen mélyre süllyedt a fák között
Miközben egy hete még a hőséggel küzdöttünk, augusztus végére elképesztő hűvös robbant be. Mínusz 8 foknál is hűvösebbet mértek augusztus 25-én hajnalban. Ez nemcsak szokatlan, de minden eddigi nyári hidegrekordot megdöntött.
A Mohos-töbör igazán különleges, a rekordok szülőhelye
Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet
Hihetetlen, de igaz, hogy másodszor született új nyári hidegrekord Magyarországon. Először – ahogyan arról a boon.hu is beszámolt – június 10-én hajnalban mínusz 7,91 Celsius-fokot mértek a Bükk-fennsík egyik legkülönlegesebb mikroklímájú pontján, a Mohos-töbör nevű természetes mélyedésben. Augusztus 25-én hajnalban nemcsak az ajtón kilépve fázhattunk, hanem ez a különleges hely is rendkívül lehűlt.
A nyári hidegrekord oka a Mohos-töbör különleges mikroklímája
Meteorológiai zord nap (napi minimumhőmérséklet ≤ -10 °C (HungaroMet definíció) a Bükk-fennsíkon, avagy ma hajnalban minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítette a Mohos-töbör meteorológiai mérőállomás
– olvasható a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet hivatalos oldalán.
Évtizedes kérdésre kaptak választ a kutatók
Lehetséges-e nyáron, a sztenderd felszín feletti mérési magasságban -10 °C alatti léghőmérséklet jelenléte a Bükk-fennsík töbreiben? A ma éjszakai mikroklímaesemény nyomán választ kaphattunk egy évtizedes kérdésre, igen.
A fennsíkon évtizedek óta zajlanak időszakos, és 2009-óta állandó mérések, erre a kérdésre azonban eddig még nem kaptunk választ, egészen az elmúlt éjszaka késő hajnali óráig.
A részletes magyarázatot elolvashatják a kutatás oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Mohos-töbör a rekordok szülőhelye
Nem ez az első eset, hogy a Mohos-töbör meglepetést okoz. Tavaly júliusban is regisztráltak itt fagyot, míg idén télen egészen –28,7 fokig süllyedt a hőmérséklet.
Nincs ok a pánikra! Lesz még az idén nyár, jönnek a 30 fokok