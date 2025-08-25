Szó szerint vérfagyasztó, ami a Bükkben történt hajnalban! Brutális, milyen mélyre süllyedt a fák között

Hihetetlen, de igaz, hogy másodszor született új nyári hidegrekord Magyarországon. Először – ahogyan arról a boon.hu is beszámolt – június 10-én hajnalban mínusz 7,91 Celsius-fokot mértek a Bükk-fennsík egyik legkülönlegesebb mikroklímájú pontján, a Mohos-töbör nevű természetes mélyedésben. Augusztus 25-én hajnalban nemcsak az ajtón kilépve fázhattunk, hanem ez a különleges hely is rendkívül lehűlt.

Rendkívüli hidegrekordot mértek a Bükk-fennsíkon

Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet bejegyzése

A nyári hidegrekord oka a Mohos-töbör különleges mikroklímája

Meteorológiai zord nap (napi minimumhőmérséklet ≤ -10 °C (HungaroMet definíció) a Bükk-fennsíkon, avagy ma hajnalban minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítette a Mohos-töbör meteorológiai mérőállomás

– olvasható a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet hivatalos oldalán.