Folyammá duzzadt a Szinva-patak! Ideért Lucas jelentős csapadékkal... - képek, videó
Lehűlt a levegő Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és - mint már tapasztalhattuk - jelentős csapadékra számíthatunk a nap folyamán. A hidegfront megérkezett, lássuk mi lesz később.
Árad a Szinva
Fotó: Vajda János
Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, nem érdemes pénteken esernyő nélkül elindulni otthonról. A hidegfront jelentős csapadékot hozott magával és ez az előrejelzések szerint csaknem végig kíséri majd a pénteki napot.
Jöhet a jégeső - viharok kíséretében zakatolnak a felhők Borsod felé
Hidegfront és esőzés pénteken
A péntek reggelt máris heves esőzéssel kezdtük, ami délutánig velünk is maradhat. Csak a nap második feléből fog egyre több helyen felszakadozni a felhőzet és megszűnni a csapadék. Helyenként erős szélre kell számítani, de a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a pénteki nap folyamán 15 és 20 fok között alakul – tájékoztatott a koponyeg.hu. Miskolcon folyammá duzzadt a Szinva-patak a gyorsan lezúduló csapadék által.
Borsodban egyes településeken már áll a víz. Boldván például már hajnal óta szakad, olvasónk fotót is küldött az áldatlan állapotokról.
Miskolcon is óriási szemekben esik az eső, ami egyelőre nem is látszik csillapodni, ezért mindenkinek ajánljuk az esernyőt, esőkabátot és az utóbbi napokhoz képest melegebb ruhát.
Leszakadt az ég MiskolconFotók: Vajda János
Miskolcon folyammá változott a Szinva:
