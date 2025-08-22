Folyammá duzzadt a Szinva-patak! Ideért Lucas jelentős csapadékkal... - képek, videó

Hidegfront és esőzés pénteken

A péntek reggelt máris heves esőzéssel kezdtük, ami délutánig velünk is maradhat. Csak a nap második feléből fog egyre több helyen felszakadozni a felhőzet és megszűnni a csapadék. Helyenként erős szélre kell számítani, de a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a pénteki nap folyamán 15 és 20 fok között alakul – tájékoztatott a koponyeg.hu. Miskolcon folyammá duzzadt a Szinva-patak a gyorsan lezúduló csapadék által.

Borsodban egyes településeken már áll a víz. Boldván például már hajnal óta szakad, olvasónk fotót is küldött az áldatlan állapotokról.

Boldván is szakad az eső

Forrás: Olvasónktól

Miskolcon is óriási szemekben esik az eső, ami egyelőre nem is látszik csillapodni, ezért mindenkinek ajánljuk az esernyőt, esőkabátot és az utóbbi napokhoz képest melegebb ruhát.