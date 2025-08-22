augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

3 órája

Folyammá duzzadt a Szinva-patak! Ideért Lucas jelentős csapadékkal... - képek, videó

Címkék#boon video#Szinva#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#hidegfront csapadék#levegő#esernyő#felhőzet

Lehűlt a levegő Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és - mint már tapasztalhattuk - jelentős csapadékra számíthatunk a nap folyamán. A hidegfront megérkezett, lássuk mi lesz később.

Boon.hu
Folyammá duzzadt a Szinva-patak! Ideért Lucas jelentős csapadékkal... - képek, videó

Árad a Szinva

Fotó: Vajda János

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, nem érdemes pénteken esernyő nélkül elindulni otthonról. A hidegfront jelentős csapadékot hozott magával és ez az előrejelzések szerint csaknem végig kíséri majd a pénteki napot.

hidegfront
A hidegfront jelentős csapadékot hozott a vármegyébe

Hidegfront és esőzés pénteken

A péntek reggelt máris heves esőzéssel kezdtük, ami délutánig velünk is maradhat. Csak a nap második feléből fog egyre több helyen felszakadozni a felhőzet és megszűnni a csapadék. Helyenként erős szélre kell számítani, de a zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a pénteki nap folyamán 15 és 20 fok között alakul – tájékoztatott a koponyeg.hu. Miskolcon folyammá duzzadt a Szinva-patak a gyorsan lezúduló csapadék által.

Borsodban egyes településeken már áll a víz. Boldván például már hajnal óta szakad, olvasónk fotót is küldött az áldatlan állapotokról.

Boldván is szakad az eső
Forrás:  Olvasónktól

Miskolcon is óriási szemekben esik az eső, ami egyelőre nem is látszik csillapodni, ezért mindenkinek ajánljuk az esernyőt, esőkabátot és az utóbbi napokhoz képest melegebb ruhát. 

Leszakadt az ég Miskolcon

Fotók: Vajda János

Miskolcon folyammá változott a Szinva: 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu