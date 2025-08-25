Borsod az országos hírekben! Több településen is megérezték, ami kora reggel lecsapott!

Sarkvidéki hangulat uralkodott augusztus 25-én hajnalban. Több borsodi település is bekerült az ország tíz leghidegebb helye közé, a Bükk-fennsíkon pedig nyári hidegrekord dőlt meg. A hőmérő helyenként mindössze 1,7 Celsius fokot mutatott, ami már-már megközelítette a valaha mért legalacsonyabb augusztusi értékeket.

A leghidegebb települések augusztus 25-én hajnalban, Borsod tarolt

Forrás: Hungaromet

Hidegrekord nyáron? Mit hoz még az időjárás?

Nyári hidegrekord dőlt meg a Bükk-fennsíkon, de lakott területeken is dideregtünk. Az ország tíz leghidegebb települése között Borsod négy helye is szerepel.

Egy héttel a meteorológiai ősz kezdete előtt megidézte kissé az évszakot a mai reggel: a TOP 10-be csak 5 fok alatti minimummal lehetett bekerülni, Zabarban és Lénárddarócon pedig egészen 1,7 fokig "ment le" a hőmérő, ez az érték pedig nagyon közel van a mai napra vonatkozó hidegrekordhoz (1,5 fok; 1980; Nagykanizsa), amely egyébként a legalacsonyabb augusztusi hidegrekord. A jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana - igaz, augusztus 28. esetében nem önállóan, de még akkor is beállításra kerülne az aznapra vonatkozó minimum rekordja (1,7 fok; 2012; Zabar)

– olvasható a HungaroMet hivatalos közösségi oldalán a hír.

Íme, az augusztusi borsodi hidegek!