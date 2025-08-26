Dermesztő, mi történt Borsodban, amikor még sokan aludtak! Nem lettünk volna a környékbeliek helyében

A klímanormához képest országos átlagban csaknem 4 fokkal hidegebb volt a hajnal. A mai napra vonatkozó országos hidegrekordot is megközelítettük (2 fok; Borsodnádasd és Romhány, 1980) – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook oldalán.

Ezúttal Lénárddaróc, Gagybátor, Szikszó és Hidasnémeti került fel a listára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei települések közül.

Hétfőn is hűvös volt a hajnal

Nem vihar, nem jégeső, mégis szinte dermesztő erejű volt, ami augusztus 25-én hajnalban történt több borsodi településen. A hőmérséklet egyetlen éjszaka alatt úgy zuhant, hogy elfelejtettük, augusztus van. Helyenként a hidegrekord is megdőlt.