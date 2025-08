Hétvölgy Kutyás Akadályfutást szerveznek Ózdon

„Már majdnem 50 nevezőnk van, és nemcsak a környékről neveztek, hanem az ország több pontjáról is, Pest mellől, Szentendréről, Miskolcról, de még a határon túlról is, Szlovákiából is vannak nevezőink, akiknek reméljük, hogy tetszeni fog itt ez a vidék, és akár visszatérő versenyzők lesznek” – mondta dr. Endrésik Dániel, társszervező az ozdvaros.hu-nak.