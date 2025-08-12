Fergeteges falunap volt Hernádszentandráson

A bejegyzést a közösségi média felületén igencsak aktívnak mondható Demeter Zoltán országgyűlési képviselő tette közzé. A Hernádszentandrásról szóló beírás tanúsága szerint fergeteges hangulat uralkodott a hétvégi eseményen. A fotók is erről árulkodnak.

Hernádszentandráson ünnepelt a helyiekkel Demeter Zoltán országgyűlési képviselő Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Hernádszentandráson falunapot tartott

Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője nem tétlenkedik. A területen igyekszik megjelenni minden olyan közösségi eseményen, ami adott község, település számára fontos. Ezúttal egy falunapról jelentkezett be.