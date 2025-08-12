1 órája
Fergeteges falunap volt Hernádszentandráson
Az a legjobb, ha egy közösségben együtt tudnak ünnepelni. Hernádszentandrás közössége szerencsés, így ünnepelhetett.
Mindenki élvezte az ünneplést Hernádszentandrás szívében
Forrás: Facebook/Demeter Zoltán
A bejegyzést a közösségi média felületén igencsak aktívnak mondható Demeter Zoltán országgyűlési képviselő tette közzé. A Hernádszentandrásról szóló beírás tanúsága szerint fergeteges hangulat uralkodott a hétvégi eseményen. A fotók is erről árulkodnak.
Hernádszentandráson falunapot tartott
Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője nem tétlenkedik. A területen igyekszik megjelenni minden olyan közösségi eseményen, ami adott község, település számára fontos. Ezúttal egy falunapról jelentkezett be.
Nagy örömmel vettem részt a hétvégén Hernádszentandrás falunapján, ahol a közösség összetartását és vendégszeretetét egy hangulatos főzőverseny is erősítette. Köszönöm a meghívást – jó volt látni, milyen élő és összetartó közösség épül ebben a gyönyörű faluban
– írja Demeter.
Az országgyűlési képviselő legutóbb egy szívhez szóló videó bejegyzést osztott annak okán, hogy Kiskinizs község fontos születésnapot ünnepelt. Szinte hihetetlen, de 780 éve barátságban, összetartozásban létezik a település és annak lakói, leszármazottai.
Demeter Zoltán arra is felhívja a figyelmet, hogy a vidéki kistelepülések, így a vármegyénkben lévők is, szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez. Nem érdemes lekésni ezt a határidőt.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Nevezzen meg egy trópusi növényt vagy gyümölcsöt: ebben a szirmai kertben lefogadjuk, hogy van belőle! (fotók+videó!)
Szirmán a folyamatos feszültségről álmodik mindenki – a helyszínen bizonyosodtunk meg az okáról
1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!