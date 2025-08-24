1 órája
Sokkoló, ami történt: hajótöröttek a Hernádon
Két hajótörött fiatalembert mentettek ki a folyóból. A sokkoló eset éppen húsz éve történt a Hernádon.
Két huszonéves fiatalember Kékednél szállt kenuba, hogy a megáradt Hernádon kipróbálják a vadvízi evezést, számolt be a történtekről épp húsz évvel ezelőtt, 2005. augusztus 22-i számában az Észak-Magyarország. Mint írták, a kaland majdnem rosszul sült el, mert az áradó víz elsodorta őket.
A megvadult Hernád nem kegyelmezett
A fiúk kiestek a kenuból, ami kettétört és elvitte a víz. A fiatalemberek még meg tudtak kapaszkodni egy, a folyóban lévő kis uszadékokból álló szigeten, majd mobiltelefonon kértek segítséget. A Karitatív Szövetség miskolci speciális mentős egysége azonnal elindult a helyszínre. Egy motoros gumicsónakkal sikerült megközelíteniük a fiúkat és kimentették őket, írta az esetről húsz éve a megye napilap.
Két óra a hömpölygő vízben
Lehoczki László, a mentőcsapat vezetője (ma már jól tudjuk, Spider a mentőcsoport neve és világhírűvé is váltak) elmondta, hogy a fiatalemberek, akik több mint két órát töltöttek a Hernád közepén az uszadékokba kapaszkodva, jól vannak.
