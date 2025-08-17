1 órája
Sárospatak utazó nagykövetét a „hegedű repíti” Tokióba és Oszakába
Sárospatak utazó nagyköveteként kezeli a város polgármestere az ifjú tehetséget. A fiatal hegedűművész mostanában már Tokióban, majd Oszakában lép fel.
A sárospataki polgármester is köszöntötte, illetve elbúcsúztatta a 15 éves zenei tehetséget, aki a zempléni város szülötteként hamarosan már Japánban erősítheti a magyar hegedűművészek nemzetközi elismertségét.
A fiatal hegedűművész útja: Sárospatak, Tokió, Oszaka...
Sárospatak önkormányzatának vezetője saját Facebook-oldalán számolt be arról az öröméről, hogy a napokban fogadta a település ifjú büszkeségét. Dr. Farkas Szabolcs Sárospatak polgármestere így fogalmaz a közösségi médiás felületen:
Ma délelőtt az irodámban köszönthettem Téglás Botondot, aki holnap, most éppen Japánba utazik, hogy átvehesse a Tokiói Operaház által meghirdetett online versenyen elért kategóriagyőztesként járó díjat, és fellépjen az Operaház 1650 fő befogadású koncerttermében.
Botond Téglás számára a japán út nem csak erről az estéről szól majd: szerepelni fog a Tokiói Liszt Intézet augusztus 20-ai ünnepségén, valamint az Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjában is.
Mindössze 15 éves, de már most Sárospatak igazi utazó nagykövete, aki a világ számos pontján képviseli városunkat és a magyar kultúrát.
A kultúra magyar városából, Sárospatakról indulva, ilyen fiatalon ekkora sikereket elérni – ez valóban felemelő! Botond, nagyon büszkék vagyunk rád! Térj haza sok élménnyel és tapasztalattal!
