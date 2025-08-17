Sárospatak utazó nagykövetét a „hegedű repíti” Tokióba és Oszakába

Ma délelőtt az irodámban köszönthettem Téglás Botondot, aki holnap, most éppen Japánba utazik, hogy átvehesse a Tokiói Operaház által meghirdetett online versenyen elért kategóriagyőztesként járó díjat, és fellépjen az Operaház 1650 fő befogadású koncerttermében.

Botond Téglás számára a japán út nem csak erről az estéről szól majd: szerepelni fog a Tokiói Liszt Intézet augusztus 20-ai ünnepségén, valamint az Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjában is.

Mindössze 15 éves, de már most Sárospatak igazi utazó nagykövete, aki a világ számos pontján képviseli városunkat és a magyar kultúrát.

A kultúra magyar városából, Sárospatakról indulva, ilyen fiatalon ekkora sikereket elérni – ez valóban felemelő! Botond, nagyon büszkék vagyunk rád! Térj haza sok élménnyel és tapasztalattal!