Tehetség

1 órája

Sárospatak utazó nagykövetét a „hegedű repíti” Tokióba és Oszakába

Címkék#Japán#Oszaka#Farkas Szabolcs#hegedűművész#zenész#Tokió#Sárospatak#opera

Sárospatak utazó nagyköveteként kezeli a város polgármestere az ifjú tehetséget. A fiatal hegedűművész mostanában már Tokióban, majd Oszakában lép fel.

Boon.hu

A sárospataki polgármester is köszöntötte, illetve elbúcsúztatta a 15 éves zenei tehetséget, aki a zempléni város szülötteként hamarosan már Japánban erősítheti a magyar hegedűművészek nemzetközi elismertségét.

hegedűművész
Ifjú hegedűművész és polgármester: Téglás Botond és Farkas Szabolcs
Forrás:  Facebook

A fiatal hegedűművész útja: Sárospatak, Tokió, Oszaka...

Sárospatak önkormányzatának vezetője saját Facebook-oldalán számolt be arról az öröméről, hogy a napokban fogadta a település ifjú büszkeségét. Dr. Farkas Szabolcs Sárospatak polgármestere így fogalmaz a közösségi médiás felületen:

Ma délelőtt az irodámban köszönthettem Téglás Botondot, aki holnap, most éppen Japánba utazik, hogy átvehesse a Tokiói Operaház által meghirdetett online versenyen elért kategóriagyőztesként járó díjat, és fellépjen az Operaház 1650 fő befogadású koncerttermében.

Botond Téglás számára a japán út nem csak erről az estéről szól majd: szerepelni fog a Tokiói Liszt Intézet augusztus 20-ai ünnepségén, valamint az Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjában is.

Mindössze 15 éves, de már most Sárospatak igazi utazó nagykövete, aki a világ számos pontján képviseli városunkat és a magyar kultúrát.

A kultúra magyar városából, Sárospatakról indulva, ilyen fiatalon ekkora sikereket elérni – ez valóban felemelő! Botond, nagyon büszkék vagyunk rád! Térj haza sok élménnyel és tapasztalattal!

 

