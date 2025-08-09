1 órája
Aranylakodalmat ünnepeltek Vattán
Fél évszázad telt el az esküvő óta. Ötvenedik házassági évfordulóját ünnepelte Vattán a pár, K. Tóth János és K. Tóthné Jónás Éva.
Különleges alkalmat ünnepeltek Vattán. Az aranylakodalmat K. Tóth János és felesége K. Tóthné Jónás Éva augusztusban tartották házasságuk ötvenedik évfordulóján és kedves barátjuk, Tállai András László, országgyűlési képviselő is gratulációját fejezte ki nekik.
Gratuláció a házasság jubileumi évfordulójához
Tállai András László, országgyűlési képviselő bejegyzésben is kifejezte jókívánságait a házaspár felé.
Szívből gratulálok ehhez a szép évfordulóhoz, és kívánok nekik még sok boldog, egészségben és szeretetben eltöltött közös évet! Az ilyen hosszú és példaértékű életút ritka ajándék, amely nemcsak a családnak, de az egész közösségnek is erőt ad. Jó egészséget, sok örömöt kívánok a további közös úthoz!
- írja közösségi oldalán.
Olyan harcsát akasztottak Borsodban, hogy az NBA-ben már zsákolna – fotóval
Ez a borsodi rendőr mindenkit lenyűgözött - olyat tett, amit kevesen, és ezért megkapta méltó jutalmát!