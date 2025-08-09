augusztus 9., szombat

Házasság

4 órája

Aranylakodalmat ünnepeltek Vattán

Fél évszázad telt el az esküvő óta. Ötvenedik házassági évfordulóját ünnepelte Vattán a pár, K. Tóth János és K. Tóthné Jónás Éva.

Boon.hu

Különleges alkalmat ünnepeltek Vattán. Az aranylakodalmat K. Tóth János és felesége K. Tóthné Jónás Éva augusztusban tartották házasságuk ötvenedik évfordulóján és kedves barátjuk, Tállai András László, országgyűlési képviselő is gratulációját fejezte ki nekik.

Házassági évforduló Vattán
Forrás:  Facebook

Gratuláció a házasság jubileumi évfordulójához

Tállai András László, országgyűlési képviselő bejegyzésben is kifejezte jókívánságait a házaspár felé.

Szívből gratulálok ehhez a szép évfordulóhoz, és kívánok nekik még sok boldog, egészségben és szeretetben eltöltött közös évet! Az ilyen hosszú és példaértékű életút ritka ajándék, amely nemcsak a családnak, de az egész közösségnek is erőt ad. Jó egészséget, sok örömöt kívánok a további közös úthoz!

 - írja közösségi oldalán.

 

