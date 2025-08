Rosszindulatú híresztelés? "Házalónak titulálnak, mások járatnak le minket!"

Kormos Károly vállalkozó által küldött fotók az elvégzett javításokról, megoldott problémákról

A többi kommentelő részéről megoszlanak a tapasztalatok, vélemények. Van, aki maga is osztja az aggodalmat:

„Sajnos, én beleestem, mert hülye és hiszékeny vagyok, és most várom őket, már 3 órája, és nem jönnek. Még várok holnapig és akkor megyek a rendőrségre. A papír megvan.”

Míg más teljesen ellenkező nézeten van:

„Szeretném megcáfolni a levélírót. Igaz, tegnap délután én is megijedtem, mert nálam is jártak és előleget is adtam, de már délután 4 órára itt voltak és nagyon rendesen megcsinálták. Kedvesek és udvariasak voltak. Igaz, hogy jeleztem feléjük, hogy mi hír járja, ezért egy kicsit mérgesek lettek. De nincs semmi, baj rendes emberek.”

Utóbbiak tekintetében joggal feltételezhetjük, hogy az előzőekben idézett, joggal bosszankodó vállalkozókról van szó. De az előző panasz vajon jogos? És másokra vonatkozik, akik tényleg csalók?

Kormos Károlyt közvetlenül is megkérdezte a Boon.hu, ő így mesélte el a történteket:

– Páran le akarják mondani a munkát, amit rendeltek. Három ismerősünk hívott, hogy korszerűsítést kérnek a lakásban és velünk szeretnék elvégeztetni a munkát. Ami meg is történt a hónap elején. Munka közben lett jó néhány érdeklődő, azt mondták, a mi munkáinkat látták, s velünk szeretnék, nem mással. Volt, akinek csak a biztosítéktáblát kellett kicserélni, mivel 50 évestől régebbi. Azokban a lépcsőházakban hagytunk tájékoztatót, a lakók egyedi kérésére személyesen is becsengettünk a szomszédokhoz, de csak azokban, ahol dolgoztunk. Átadtuk a tájékoztatót, volt, aki rögtön megrendelte a szolgáltatást. A tájékoztatóra fel van írva, hogy nem kötelező. A múlt pénteken szembesültem néhány ügyfél ellenséges hozzáállásával. Sokáig nem is értettem. Az utolsó ügyfelünk elmondta, hogy van valami a Facebookon, ami lehet, hogy minket is érint. Én nem hiszem, hogy akad valami h***, aki kimondottan azért csenget be valahova, hogy pár tízezer forintért menne a börtönbe. Bár hallottunk már hasonlót. A mai napig hívnak leendő ügyfelek. S most tanácstalanok vagyunk. Mert valami házalóknak titulálnak minket. Mi minden munkát elvégeztünk eddig, de van pár ember, akinek megingott a bizalma. A tisztelt közös képviselő FB-bejegyzése miatt... Miskolcon, Budapesten, más városokban is dolgozunk, de még hasonló hozzáállást sehol nem tapasztaltam. Más villanyszerelők járatnak le ebben a városban...