1 órája
A másfél millió az új 150 ezer Borsodban, megdöbbentő, milyen kocsikat vágnak hozzád ennyi pénz alatt
Húszéves kocsik, amiknek még az előélete sem tiszta. Szinte lehetetlen tényleg jó használt autót venni ma már egymillió forintból.
A használt autó vásárlása amúgy sem egyszerű feladat, ha megbízható járművet szeretnénk. Úgy viszont, hogy van rá egy „alacsonyabb” keret, csak még nehezebbé teszi a dolgot. Először is azt kell mérlegelni, hogy egymillió forintunk van az egész történetre, vagy egymillió forint magára az autóra. Egy kocsit megvenni ugyanis egy dolog, de a használt autónak vannak a vételáron kívüli költségei is. Ja, és az alkut az árból felejtsd el.
Milliók repülhetnek ki a használt autók piacáról – jön a szabály, ami mindent megváltoztat
Az évek alatt többszörösére nőtt egy használt autó ára
Volt idő, amikor egymillió forint egy kisebb vagyonnak számított a használt autók piacán.
Tíz évvel ezelőtt például 150 ezer forintért simán lehetett venni egy kis szaladgálós autót (ami akkor 20 éves), ezt a mai árakon csaknem tízszer annyiért lehet, ha „tisztességes” járművet szeretnénk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az elmúlt években folyamatosan nőttek az árak, részben a forint gyengülése, részben pedig a globális chiphiány és az új autók drágulása miatt.
Kevesebb új autót adtak el, így kevesebb jó állapotú használt került a piacra, de a kereslet megmaradt. Az eredmény, hogy ugyanaz a 15-20 éves autó, ami évekkel ezelőtt még 700 ezer forint volt, most simán megvan 1,3-1,5 millió.
Az első autómat majdnem pontosan tíz éve vettem. Ez egy akkor húszéves, három ajtós Clio volt, az ára pedig 150 ezer forint. Egy ma húszéves autó, amit pedig most vásároltam, a tízszerese. Amikor megláttam az árakat, konkrétan nem hittem a szememnek, de muszáj volt a csere
– mondta Balogh Gergő miskolci autós.
Mit kapsz egymillióért ma?
Ha nagyon keresgélsz, lehet találni egymillió alatt is autókat, de ezeknek nagy része 20+ éves, belseje múltidéző, külseje már rozsdás lehet.
Ennyiért több mint valószínű, hogy nem találsz olyat, aminek tudhatod az előéletét.
„Egytulajos autó volt, idős bácsi használta, aki csak a piacra járt vele vasárnaponként” – mondja a hirdetés, közben meg 6 tulajdonosa volt és háromszor körbejárta Európát (szervizkönyv ha van is, természetesen vezetve nincsen). Ezen kívül lehet, hogy ez már a következő műszakiig talán kibírja kategória. Az eladó azt ígéri, hogy jó műszaki állapotban van, aztán pár hónap múlva több százezret kell rákölteni.
Ráadásul el lehet nyugodtan felejteni az árból való alkudást, ugyanis a tapasztalatok szerint többnyire semennyit nem hajlandók engedni a kereskedők, még ezeknél az „olcsóbb” autóknál sem.
Az egymillión felül
Az egymilliós vételár amúgy is csak a kezdet.
Az átírás, a biztosítás, a teljes szerviz és az „apróbb” javítások (gumik, fékek, olaj, vezérlés) együtt könnyen elvisznek még pár százezret, így a jó vételnek tűnő egymilliós autó aztán könnyen elérheti a 1,5-2 millió forintot is.
Mi a megoldás?
Spórolni és türelmesnek lenni. Jó állapotú autóért ma már inkább a 1,5-2 millió forint a belépő összeg. Nem szabad elkapkodni a vásárlást, mert csak türelemmel lehet kifogni a lehető legjobbat.
Ha nincs túl sok gyakorlatunk használt autó vásárlásában, akkor kérjünk meg egy barátot, családtagot aki ért hozzá.
Őszintén beszéltek a miskolciak, így érinti őket a Keleti pályaudvar teljes lezárása
Fontos munkálatok kezdődnek hétfőn Miskolc útjain, téged is érinthetnek!
Csőtörés miatt úszott a Szentpéteri kapu, mutatjuk, mi a helyzet most (fotókkal)