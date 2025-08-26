A másfél millió az új 150 ezer Borsodban, megdöbbentő, milyen kocsikat vágnak hozzád ennyi pénz alatt

Az évek alatt többszörösére nőtt egy használt autó ára

Volt idő, amikor egymillió forint egy kisebb vagyonnak számított a használt autók piacán.

Tíz évvel ezelőtt például 150 ezer forintért simán lehetett venni egy kis szaladgálós autót (ami akkor 20 éves), ezt a mai árakon csaknem tízszer annyiért lehet, ha „tisztességes” járművet szeretnénk.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az elmúlt években folyamatosan nőttek az árak, részben a forint gyengülése, részben pedig a globális chiphiány és az új autók drágulása miatt.

Kevesebb új autót adtak el, így kevesebb jó állapotú használt került a piacra, de a kereslet megmaradt. Az eredmény, hogy ugyanaz a 15-20 éves autó, ami évekkel ezelőtt még 700 ezer forint volt, most simán megvan 1,3-1,5 millió.

Az első autómat majdnem pontosan tíz éve vettem. Ez egy akkor húszéves, három ajtós Clio volt, az ára pedig 150 ezer forint. Egy ma húszéves autó, amit pedig most vásároltam, a tízszerese. Amikor megláttam az árakat, konkrétan nem hittem a szememnek, de muszáj volt a csere

– mondta Balogh Gergő miskolci autós.

Mit kapsz egymillióért ma?

Ha nagyon keresgélsz, lehet találni egymillió alatt is autókat, de ezeknek nagy része 20+ éves, belseje múltidéző, külseje már rozsdás lehet.

Ennyiért több mint valószínű, hogy nem találsz olyat, aminek tudhatod az előéletét.

„Egytulajos autó volt, idős bácsi használta, aki csak a piacra járt vele vasárnaponként” – mondja a hirdetés, közben meg 6 tulajdonosa volt és háromszor körbejárta Európát (szervizkönyv ha van is, természetesen vezetve nincsen). Ezen kívül lehet, hogy ez már a következő műszakiig talán kibírja kategória. Az eladó azt ígéri, hogy jó műszaki állapotban van, aztán pár hónap múlva több százezret kell rákölteni.