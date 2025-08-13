augusztus 13., szerda

Milliók repülhetnek ki a használt autók piacáról – jön a szabály, ami mindent megváltoztat

Egyesek számára kényes változást tervez az Európai Unió. Az új szabályozás fenekestől fel forgatná a használt autók piacát.

Borbély Gergely

Egy készülő Európai Uniós javaslat értelmében a használt autók online hirdetései csak akkor lehetnének érvényesek, ha az autó rendelkezik érvényes műszaki vizsgával. Ez azt jelentené, hogy a műszakival nem rendelkező járművek esetében a hirdetés, eladás, export vagy újra forgalomba helyezés egyszerűen nem lenne engedélyezett.

Nagy változás jöhet a használt autók piacán.
Az új szabályozás fenekestül forgatná fel a használt autók piacát. (A kép illusztráció)
Forrás: MW

A változás célja

A tervezet célja az lenne, hogy felmérhetően szigorúbb szabályozást vezessen be az autók műszaki állapotára vonatkozóan, ezzel csökkentve a potenciálisan veszélyes, vagy környezetet károsító állapotú járművek részvételét a forgalomban.

Milyen hatással lenne ez a használt autók piacára?

Amennyiben elfogadják a javaslatot, az egészen biztosan visszaszorítaná a „fekete importot”. 

Az exportálás vagy újraregisztráció eddig könnyen megkerülhető volt bizonyos esetekben, ha a jármű nem volt leműszakiztatva. Az eladáshoz kötelező műszaki vizsga viszont megszüntetheti ezeket a kiskapukat írja a bama.hu

Növekvő bizalmat hozhat a vásárlókban

Ha a hirdetések garantáltan érvényes műszaki vizsgával rendelkező járművekre vonatkoznának, nőne a bizalom és csökkenne az esetleges csalások kockázata. Már most is gyakorlatilag autószerelőnek kell lenni, ha használt autót szeretne vásárolni az ember, de ez az új szabályozás sokat javítana a helyzeten.

A valóság az, hogy az ilyen külföldről behozott, egyébként szakmai szemmel abszolút kifogásolható - például árvízkáros – autóknál szokott az lenni, hogy a fiatal megveszi viszonylag (de nem is mindig sokkal) olcsóbban a 15 éves BMW-t. Eleve költeni kell rá, de fél éven-éven belül jön a többi meglepetés és többet lesz az autó szervizben mint használatban. Nem beszélve arról, hogy az autó vételárának akár a többszörösét is rá kell majd költeni

 – mondta Székely Róbert, autószerelő.

Drágulást is okozhat a piacon

A rossz állapotú járművek forgalmazása korlátozottá válna, ami akár csökkenő kínálatot és áremelkedést eredményezhet a középkategóriás, jó műszaki állapotú autóknál.

Vélhetően tehát nem mindenkinek és nem minden szempontból lenne kedvező, ha elfogadnák a javaslatot, de a közlekedésbiztonság minden bizonnyal javulna, ha kiszorítanák a műszakilag veszélyes állapotú autókat a piacról.

 

