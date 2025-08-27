augusztus 27., szerda

Csalás

3 órája

Megdöbbentő, mire utalnak ezek a rejtett jelek a használt autón – ha bármelyiket meglátod, hátraarc a kereskedésből!

Címkék#használt autó#kilométeróra visszatekerés#csalás#vásárlás#autó

A kilométeróra manipulációja óriási probléma Magyarországon. A használt autó vásárláskor fennálló kérdések mellé igazán nem hiányzik még ez is.

Borbély Gergely

A kilométeróra visszatekerése sajnos már évtizedek óta fennálló probléma a használt autók piacán. Hiába tiltja törvény a csalást, mégis tisztességtelen üzletek születnek a futásteljesítmény manipulációja által. De mi is az a futásteljesítmény? Elmondjuk!

Jól meg kell nézni egy használt autót vásárlás előtt.
Még mindig probléma a kilométeróra visszatekerése a használt autóknál (A kép illusztráció)
Fotó: Szakony Attila

Mit számít a futásteljesítmény egy használt autónál?

Az autó futásteljesítménye azt mutatja meg, hogy hány kilométert tett meg összesen a jármű a teljes élettartama alatt. Ezt rögzíti a kilométerszámláló, amelynek kijelzője általában a műszerfalon, a sebességmérő közelében található.

Ez egy fontos szempont használt autó vásárlásakor, de koránt sem árul el mindent. Főleg, ha nem valós az érték amit mutat. De például az is előfordulhat, hogy egy autóban amit kinéztünk tényleg meglepően kevés kilométer van, viszont ez azt jelentheti, hogy sokat állt. Ha pedig egy kocsi folyamatosan áll, az gyakorlatilag rosszabb, mintha folyamatosan ment volna

 – mondta Székely Róbert autószerelő.

Jelek, amik visszatekerésre utalhatnak

  • Egy átlag használatban lévő autó évente körülbelül 20 ezer kilométert tesz meg. Normális esetben tehát egy 10 éves autónak nagyjából 200 ezer kilométert kellene mutatnia, ezért gyanús lehet, ha ennél jóval kevesebbet látunk a műszerfalon.
  • Ha egyes alkatrészek, mint a pedálok, a kormány, az ülések vagy a szőnyeg az autóban láthatóan kopottas, mégis kevés kilométert mutat az óra, árulkodó jel lehet.
  • A műszaki vizsgák során rögzítik a kilométeróra állását. Ha a vizsgálatok során a kilométeróra állása nem egyezik meg a vásárlás időpontjában tapasztalt állással, az is gyanús lehet – írja a regisztraciosado.hu.

Hogyan védekezhetünk?

Kérjük ki a jármű előéletét. Magyarországon erre van lehetőség, ilyen például a Carvertical, aminek adatbázisában rögzítve vannak a jármű előéletére vonatkozó adatok.

Ellenőrizzük a szervizkönyvet, mert ha vezetve van, tehát bejegyzések és pecsétek láthatók benne, az már jó jel lehet.

Vizsgáljuk meg az autót rendesen. Amennyiben nem értünk hozzá, nincs gyakorlatunk a használt autó vásárlásban, akkor kérjünk meg egy családtagot, barátot, hogy segítsen.

 

