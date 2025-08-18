augusztus 18., hétfő

Autóvásárlás

59 perce

Használt autót vennél? Ezért olcsóbb a Škoda, mint az Opel

Címkék#használt autó#Opel#BMW#jármű#Suzuki

Ezek a leggyakrabban hirdetett márkák és ennyi különbség van köztük árban. A használt autók piacán továbbra is ugyanazok járnak az élen.

Borbély Gergely

A Köztponti Statisztikai Hivatal (KSH) és a Haszáltautó.hu közös felmérései rámutatnak, hogy a különböző hajtású használt autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek például átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,3 évesek. Utóbbiak viszont sokkal több utat tettek meg, a gázolaj meghajtású járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 157 ezer kilométer. Ez azt jelenti, hogy az eltérés több mint 40 százalékos. Ez az adat a használati szokásokat is tükrözi, hiszem a dízelautókat inkább hosszú távú ingázásokra tervezték és intenzívebb igénybevétellel használják.

Így áll most a helyzet a használt autó piacon.
Így alakult a helyzet a használt autók piacán (A kép illusztráció)
Forrás: MW

Ezek a leggyakoribb márkák a piacon

A használt autók piacán a Volkswagen, a BMW és az Opel vezetik a leggyakrabban hirdetett márkák listáját, és ez a sorrend már évek óta stabil.

 A legalacsonyabb átlagéletkor a Škodáé 10 és fél évvel, a legmagasabb pedig a Suzukié 15,1 évvel a júniusi adatok szerint. Az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel, a legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW-nél látszik, amelynek átlag életkora 0,5 évvel nőtt.

Árak a statisztikák mögött

A KSH és a hasznaltauto.hu közös elemzéséből kiderül, mely tényezők befolyásolják az autók kínálati árát és rámutat arra, hogy a jármű állapota a legfontosabb. Míg egy újszerű autó átlagosan 26,4 százalékkal, addig egy kitűnő állapotú 24,7 százalékkal drágább, mint egy normál állapotú, egy sérült jármű ára pedig 58,6 százalékkal alacsonyabb.

A felmérésből az is kiderült, hogy minden 1000 megtett kilométer 0,2 százalékkal csökkenti a jármű értékét, viszont hozzá kell tenni, hogy emelheti az árakat a teljesítmény, valamint a motor mérete.

Használt autó vásárlásakor a teljes képet vizsgáljuk

Igazából egy autó értékét nem lehet csak a gyártási év alapján megítélni. Nagyon sokat számít, ki vezette, hogy vezette, mennyire tartotta karban. Használt autó vásárláskor érdemes megnézni a kormány és az ülések kopottságát például, mert árulkodó jel lehet. A lényeg, hogy ne csak a kilométeróra állását nézzük, hanem a teljes képet

 – mondta Székely Róbert, autószerelő.

 

