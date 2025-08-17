28 perce
Ennyit kérnek ma egy használt autóért – a szám amitől ledöbbensz
Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Hihetetlen mennyit kérnek manapság egy használt autóért, lássuk hát, mennyi az annyi:
A hasznaltauto.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderül, hogy mennyit formálódott mostanában a használt autó piac. Közös statisztikai kiadványukat elemezve lesz aki ledöbben az árak láttán. A kínálat és kereslet részletes áttekintésével megtudhatjuk, hogyan változtak az árak és az autótípusok arányai.
Drágultak a használt autók
A 2025 júniusában meghirdetett személyautók átlagos kínálati ára 5,4 millió forint volt, ami nagyjából 200 ezer forintos emelkedés az előző év azonos hónapjához képest.
A piac szerkezete továbbra is inkább a középkategóriás és megfizethető autók felé húz.
A hirdetések 40,2%-a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozott, 26,4% a 2,5–5 millió forintos sávban jelent meg, 20,5% pedig 5 és 10 millió forint közé esett. A 10 millió feletti autók aránya mindössze 12,9% volt - vagyis a kínálat döntő többsége továbbra is elérhető árszinten mozog.
Benzin, dízel vagy villany
A meghirdetett járművek fele benzines, 41,6 százaléka dízel.
Bár az alternatív hajtások részesedése még alacsony, a növekedési ütemük figyelemre méltó. Az elektromos autóknál ez 5 százalékot jelent, a hibrideknél pedig 3,7 százalékot, ez pedig éves szinten összesen 34 százalékos növekedést jelent. Az elektromos járművek tehát a legdinamikusabban bővülő kategóriát képviselik, még ha a piaci részarányuk jelenleg kicsi is.
Sosem váltanék elektromos autóra, legfőképpen azért, mert szinte biztos, hogy ha lerobbanok útközben, azt ott helyszínen nem tudom megszerelni. Továbbá így is idegesít a sok „kényelmi funkció”. Vezettem már olyan autót, ami szabályosan beleszólt a vezetésbe. Ki akartam nézni a haladó kocsisorból, hogy mi van elől, de visszahúzta a kormányt mert érzékelte a felezővonalat. Az én autóban ugyan csak tolatóradar van, de engem még az is zavar. Majd én tudom, hogy meddig akarok hátra tolatni!
– mondta Balogh Gergő, miskolci autós.
A dízelt inkább pályára tervezték. Nekem a munkámhoz jobb a benzines autó, a városi közlekedésre és arra, hogy sokszor állítom le és indítom el, a legjobb. Az elektromos is jó lenne, azzal az a baj, ha mondjuk felmennék vele Pestre, ott már tölteni kéne mielőtt haza indulok, ami túl nagy macera
– mondta Kovács Attila, miskolci taxisofőr.
