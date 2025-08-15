Hangácsi Lajos, azaz Bundi örök társat keres. Lenne a legjobb barátja?

Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál (MÁSA). A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 29 ezer forint. Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Gazdit keresnek: egy cica, két kutya

Ez alkalommal egy nagyon helyes cica is ott a gazdára vágyó kisállatok között. Hermina cica körülbelül 7-8 hetes nőstény kiscica. Nemrég került be a menhelyre, mert bedobták valaki portájára. Hermina nagyon kedves, dorombolós kiscica, imádja az embereket és a simogatást.

Hermina is gazdit keres Forrás: MÁSA

Az előkelő nevű Hangácsi Lajos/Bundi körülbelül 7 éves, közepes méretű, ivartalanított kan kutya. Egyszer már örökbe fogadták, de elváltak a gazdák, és végül egyiküknek sem kellett a kutya, visszahozták. Lajos nagyon kedves kutya, évekig lakásban élt. Megviselik a menhelyi körülmények, nagyon nagy szüksége lenne a folyamatos emberi társaságra. Olyan gazdinak ajánlják, aki sok időt tölt otthon.

Ő Hangácsi Lajos, azaz Bundi. Valaki nagyon jól járna vele

Herkules 2 év körüli, kis testű, ivartalanított kutyafiú. Hetekig kóborolt egy Miskolc melletti faluban, de nem tudták megfogni, mert nagyon félt az emberektől. Február végétől van nálunk, azóta sokat változott. Csak olyan gazdiknak ajánljuk, akik türelmesek, sok időt töltenek a kutyával. Benti, vagy benti és kinti tartással fogadható örökbe.