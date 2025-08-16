Ide bármely család be tud térni, amely úgy érzi, segítségre van szüksége

Halmaj Községi Önkormányzat célként tűzte ki, hogy egy olyan hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő család- és gyermekjóléti szolgálat működjön, mely korszerű, modern és színvonalas ellátást garantál. (...) A Fő út 15. szám alatt korszerűsítés keretében kívánjuk biztosítani az hiánypótló funkciókat. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.08.31. A projekt elsődleges célja, hogy az ellátottak számára hozzáférhetővé váljon – a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Ennek elérése érdekében a Halmaj Községi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának áthelyezése történik egy, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanba. Mely jelenleg a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal épületében található, ahol a szolgálat számára kizárólag egy 20 négyzetméter alapterületű irodahelyiség biztosított. Ezen a helyszínen nem lehetséges az ellátásban részesülők számára szabadidő hasznos eltöltése, közösségi programokon, előadásokon való részvétel.

Az új létesítmény a település centrumában helyezkedik el, a Gárdonyi Géza Általános Iskola mellett. Megközelítése könnyű, közvetlen környezete rendezett és parkosított. A létesítményének területén projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az épület földszinti részén található minden olyan helyiség, amely az ellátásban részesülők mindennapi használatát képezi. Az új épület tervezése során a jogszabályi előírásokon túl szem előtt tartottuk a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi előírásokat, törekszünk a megújuló energiaforrások használatára, a dolgozók komfortérzetének fokozására. A fejlesztés során családbarát funkció (játszósarok) elhelyezése, kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, jogszabályokban kötelezően előírt számú parkoló, illetve akadálymentes parkoló férőhely létesítése, megújuló energiaforrások (napelemes rendszer az energiaigény csökkentése érdekében) kialakítása valósul meg.

A projekt célja Halmaj Község Család-és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése. A projekt eredményeként megfelelően felszerelt és korszerű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat áll a község lakosainak rendelkezésére. A beruházás mindenképpen hozzájárul a település fejlődési tendenciájához, hiszen az ellátottak minőségi alapellátásban részesülnek, ez által javul a testi-lelki-mentális állapotuk. A projekt segítségével a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése valósul meg, mellyel nő az ellátottak elégedettségi szintje, javul a dolgozók komfort érzete.