27 perce
Ide bármely család be tud térni, amely úgy érzi, segítségre van szüksége
Halmajon mozgalmas volt a péntek. Felavatták az új gyerekjóléti intézményt. Másrészt pedig egész nap zajlott a Hernádmenti Népművészeti Fesztivál, ami szombaton is folytatódik – mutatjuk a halmaji programot.
Hernádmenti Népművészeti Fesztivált tartanak két napon át a szikszói járásbeli községben. Pénteken a legendás Sebő együttes koncertjét és népihangszer-bemutatóját tekintettük meg – lásd a helyszíni fotógalériát! –, illetve láttuk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat újonnan létesült építményét, amit pénteken avattak Halmajon.
Halmajon építenek is, fesztiváloznak is
Sebő Ferenc, az immár több mint fél évszázada dolgozó, népszerű énekes, dalszerző, tekerőlantos művész zenekarával, a Sebő Együttessel lépett fel pénteken délután Halmajon, a horgásztónál rendezett esemény keretében. A népművészeti fesztivál szombaton is folytatódik, alább megtekinthető a várható program.
Hernádmenti Népművészeti FesztiválFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Mindemellett a pénteki napra jutott egy további jelentős fejlemény a település életében: jelképesen átvágták a szalagot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat újonnan elkészült épületén. Mint elhangzott, ilyen intézmény önállóan eddig nem volt, pontosabban a szolgálat a polgármesteri hivatal erre alkalmazott helyiségében végezte a feladatát. Ezután viszont – augusztus 31. egyébként a beruházás lezárultának a kitűzött időpontja; jelenleg az elkészült építmény helyiségei még üresek – már rendelkezésre áll az új, bővebb és korszerűbb otthon.
Az avatáson részt vett Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár is, a térség országgyűlési képviselője, aki felidézte, hogy ugyanezen a napon korábban egy hasonlóképp jelentős eseményen már részt vett: a Magyarok Kenyere edelényi programján.
A világ magyarjai az életet ünnepelték az Edelényi Kastélyszigeten - fotókkal, videóval
– Nem csak a jó ügy mellett állunk ki, hanem a nemzeti összetartozás is fontos – fogalmazott ezekről a fejleményekről szólva. A halmaji beruházásról elmondta: – Az új intézménybe bármelyik család be tud térni, amely úgy érzi, segítségre van szüksége. – Majd hozzátette: – Családi adóforradalom zajlik az országban.
A település polgármestere, Tóth József arról számolt be, hogy 64,9 millió forintos pályázati támogatás (az Európai Uniótól, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tárgyú felhívás részeként) tette lehetővé az építmény felhúzását, amibe maga a helyi önkormányzat is beszállt 8 millióval.
A beruházás lezárásáról beszámoló hivatalos közlemény így szól:
Halmaj Községi Önkormányzat célként tűzte ki, hogy egy olyan hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő család- és gyermekjóléti szolgálat működjön, mely korszerű, modern és színvonalas ellátást garantál. (...) A Fő út 15. szám alatt korszerűsítés keretében kívánjuk biztosítani az hiánypótló funkciókat. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.08.31. A projekt elsődleges célja, hogy az ellátottak számára hozzáférhetővé váljon – a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Ennek elérése érdekében a Halmaj Községi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának áthelyezése történik egy, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanba. Mely jelenleg a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal épületében található, ahol a szolgálat számára kizárólag egy 20 négyzetméter alapterületű irodahelyiség biztosított. Ezen a helyszínen nem lehetséges az ellátásban részesülők számára szabadidő hasznos eltöltése, közösségi programokon, előadásokon való részvétel.
Az új létesítmény a település centrumában helyezkedik el, a Gárdonyi Géza Általános Iskola mellett. Megközelítése könnyű, közvetlen környezete rendezett és parkosított. A létesítményének területén projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az épület földszinti részén található minden olyan helyiség, amely az ellátásban részesülők mindennapi használatát képezi. Az új épület tervezése során a jogszabályi előírásokon túl szem előtt tartottuk a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi előírásokat, törekszünk a megújuló energiaforrások használatára, a dolgozók komfortérzetének fokozására. A fejlesztés során családbarát funkció (játszósarok) elhelyezése, kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, jogszabályokban kötelezően előírt számú parkoló, illetve akadálymentes parkoló férőhely létesítése, megújuló energiaforrások (napelemes rendszer az energiaigény csökkentése érdekében) kialakítása valósul meg.
A projekt célja Halmaj Község Család-és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése. A projekt eredményeként megfelelően felszerelt és korszerű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat áll a község lakosainak rendelkezésére. A beruházás mindenképpen hozzájárul a település fejlődési tendenciájához, hiszen az ellátottak minőségi alapellátásban részesülnek, ez által javul a testi-lelki-mentális állapotuk. A projekt segítségével a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése valósul meg, mellyel nő az ellátottak elégedettségi szintje, javul a dolgozók komfort érzete.
Projekt címe: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése Halmaj Községben
Támogatás összege: 64 914 653 forint
Támogatás intenzitás: 100 százalék
A projektről bővebb információt a www.halmaj.hu oldalon olvashatnak.
Horgászverseny, népművészek, tűzzsonglőr és Bikini
És ígéretünkhöz híven itt mutatjuk meg a kétnapos halmaji rendezvénysorozat eddig, illetve még hátralévő programját:
Hernádmenti Népművészeti Fesztivál
2025. augusztus 15. (péntek)
- 10.00 Tájház megtekintése, korabeli használati tárgyak bemutatása, kovászos kenyér készítésének megismertetése, lángos- és kenyérsütés
- 12.00 Ökoparkban lévő rendezvénycsűrben a testvértelepülések és a civil szervezeteink bemutatkozása
- 14.00 Ökopark bemutatása, kézművesek bemutatkozása, népi játékok, élménycsónakázás
- 15.00 Nagyidai Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes és a Halmaji Tanoda gyerekcsoportjainak bemutatója, táncházi program
- 17.00 Sebő Együttes 60 perces koncertje, korabeli népi hangszerek megismertetése
- 19.30 A református templomban László Attila énekes templomi koncertje
2025. augusztus 16. (szombat)
- 06.00 Via Carpatia Horgászverseny az Ökoparkban
- 13.00 Főtéri szabadtéri színpadon a vendégek köszöntése, horgászverseny díjátadója
- Népművészeti csoportok műsora, Nagyidai Hagyományőrzők, Őszi Napsugár, Boldogasszony Papucsa
- 15.00 Szinvavölgye Néptáncegyüttes műsora
- 16.00 Pál István Szalonna és bandája
- 17.00 Ilosvay Selymes Péter néptáncegyüttes műsora
- 17.30 Táncház
- 18.30 Nótár Mary mulatós műsora
- 19.30 Gáspár Laci koncertje gitárkísérettel
- 20.00 Genesis Tűzzsonglőr produkció
- 21.00 Bikini Együttes koncertje
- 22.30 Tűzijáték
Kísérőprogramok: vidámpark, pónilovaglás, kézműves foglalkozás, habpart
Frissítették a hőségriasztást szombatra, ilyen színű vármegyénkben! (képekkel, videóval)
Hiába ínycsiklandozó ez a termék, meg ne egye, beteg lehet tőle!