A zebrán elgázolt kislány még másfél éves sem volt! – több a gyermek áldozat Borsod közútjain, mint gondolná
Tragédia történt hétfő késő délután. Halálos gázolás áldozata lett egy kislány Sátoraljaújhelyen. Sajnos nem ő az egyetlen, aki fiatalon meghalt a borsodi utakon.
Megelőzhetők lennének a halálos kimenetelű közúti balesetek
A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este. Ez soha nem jelent jót, általában halálesetkor állítják fel a helyszínelő sátrat. Egy autó kanyarodás közben elsodort és elgázolt egy azonos irányba haladó kerékpáros gyermeket. A szerencsétlen balesetben a kilenc éves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A szívszaggató tragédiát sajnos több másik is megelőzte. Több halálos gázolás vagy halállal végződő közúti baleset történt gyermekek kárára Borsod útjain, mint gondolnánk, vagy megengedett lenne.
Archívumunk elszomorító módon nem szűkölködik olyan esetekben, ahol fiatalok, gyermekek voltak érintettek közúti balesetekben és tragikus módon életüket vesztették.
A kétezres években gyakoriak lettek a „diszkó-balesetek”
Két fiatal halt meg abban a közlekedési balesetben, amely 2005 februárjában, egy szombati napon, késő este történt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszántó térségében. A katasztrófavédelmi igazgatóság akkor úgy tájékoztatott, hogy a fiatalok személyautóval haladtak a 3713-as úton, amikor az autó megcsúszott, az árokba hajtott és egy fának ütközött.
A gépkocsiban öten ültek, ketten meghaltak, egy utast súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak. Két fiatal férfi saját lábán hagyta el az autót. A szombati időpont miatt nem kizárt, hogy "diszkó-baleset" történt. Az érintettek tinédzserek voltak.
2008 október – Halálos gázolás Miskolcon
Három nappal a balesetet követően, tragikus módon, belehalt sérüléseibe az a 11 éves gyermek, akit 2008 októberében, az esti órákban elgázolt egy autós Miskolcon, az Újgyőri piac közelében.
A gyerek a szüleivel akart átmenni az úton a villamossíneken keresztül, amikor elütötte az autó. Életveszélyes sérülésekkel szállították akkor kórházba.
A gázolás hallatára a környéken lakók közül többen összegyűltek a helyszínen, de tettlegességre nem került sor.
Villanyoszlopnak ütközött az autó, egy fiatal meghalt
Egy fiatal meghalt, hárman megsérültek abban a közlekedési balesetben, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bánréve térségében történt 2009 januárjában, amikor egy személyautó egy villanyoszlopnak ütközött. A baleset a 26-os számú főúton történt, egy 19 éves budapesti autós barátaival Putnok felől Bánréve irányába közlekedett, amikor egy kanyarban – vélhetően a sebesség helytelen megválasztása miatt – a jármű kisodródott az úttestről, és a villanyoszlopnak ütközve állt meg. Az autóban 16-19 év közötti fiatalok utaztak, egyikük egy 16 éves ózdi lakos sérüléseibe a helyszínen belehalt, az autó vezetőjét és további két utasát súlyos, míg egy utasát könnyebb sérülésekkel szállították a mentők kórházba. Az elsődleges megállapítások szerint az autóban ülők nem kapcsolták be biztonsági övüket, a gépkocsi vezetőjénél a szonda elszíneződött, így az ittasság gyanúja is felmerült.
2015 szeptember – Az egyik áldozat még másfél éves sem volt
Egy 17 hónapos kislány és 52 éves nagymamája halt meg abban a közlekedési balesetben, amely 2005 szeptemberében, a délelőtti órákban történt Tiszaújvárosban, az Örösi úton lévő gyalogátkelőhelyen. A rendőrségi szóvivő akkor azt közölte, hogy egy lengyel rendszámú kamion gázolta el egy gyalogátkelőhelyen áthaladó családot.
A kislány és nagymamája olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A gyermek édesanyja nem sérült meg, ő sokkos állapotba került.
2022 szeptember - a 13 éves kislány nem volt bekötve
Öten meghaltak abban a közúti közlekedési balesetben, ami a 37-es számú főúton történt 2022 szeptemberében az esti órákban Miskolc és Szerencs között.
Az elsődleges adatok szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az eddig tisztázatlan körülmények miatt bekövetkezett balesetben öten meghaltak. A rendőrség szóvivője az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy egy 46 éves szerencsi férfi a megengedett sebességet jelentősen túllépve, eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, és ott az Audijával nekiütközött egy szabályosan közlekedő másik Audinak, amiben négyen ültek.
Az ebben az autóban ülő
- 37 éves férfi és egy
- 38 éves nő, továbbá egy
- 13 éves lány, egy
- 19 éves fiatalember, valamint
- a másik sofőr is meghalt.
Egy megyaszói apa, az ő kislánya, valamint másik két hozzátartozója ült abban az Audiban, amiben négyen vesztették az életüket. A halálos kimenetelű balesetet feltételezhetően okozó férfi nem használta a biztonsági övét, illetve a másik autó hátsó ülésén ülő 38 éves bekecsi nő, és a 13 éves megyaszói kislány sem.
Legutóbb idén júliusban írtunk arról, hogy meghalt egy gyermek az utakon
Igaz, ez a baleset nem vármegyénkben történt, mégis annyira megrázó volt, hogy a borsodi rendőrség is felhívta rá a figyelmet. „Hányszor elhangzott… Övet csatoljatok! Mindig” – írta akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán a megosztott videóhoz. Felfoghatatlan, ami az M1-es autópályán történt. Többen is meghaltak a baleset következtében, köztük egy négyéves kislány is. A balesetet három kisgyerek élte túl, őket mentőhelikopterrel és mentőautóval vittek kórházba. A felnőttek közül mindannyian életüket vesztették.
