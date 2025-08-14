A zebrán elgázolt kislány még másfél éves sem volt! – több a gyermek áldozat Borsod közútjain, mint gondolná

A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este. Ez soha nem jelent jót, általában halálesetkor állítják fel a helyszínelő sátrat. Egy autó kanyarodás közben elsodort és elgázolt egy azonos irányba haladó kerékpáros gyermeket. A szerencsétlen balesetben a kilenc éves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A szívszaggató tragédiát sajnos több másik is megelőzte. Több halálos gázolás vagy halállal végződő közúti baleset történt gyermekek kárára Borsod útjain, mint gondolnánk, vagy megengedett lenne.

A halálos gázolás már túl sok gyermek életét ragadta el Borsodban Forrás: MW

Archívumunk elszomorító módon nem szűkölködik olyan esetekben, ahol fiatalok, gyermekek voltak érintettek közúti balesetekben és tragikus módon életüket vesztették.

A kétezres években gyakoriak lettek a „diszkó-balesetek”

Két fiatal halt meg abban a közlekedési balesetben, amely 2005 februárjában, egy szombati napon, késő este történt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszántó térségében. A katasztrófavédelmi igazgatóság akkor úgy tájékoztatott, hogy a fiatalok személyautóval haladtak a 3713-as úton, amikor az autó megcsúszott, az árokba hajtott és egy fának ütközött.

A gépkocsiban öten ültek, ketten meghaltak, egy utast súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak. Két fiatal férfi saját lábán hagyta el az autót. A szombati időpont miatt nem kizárt, hogy "diszkó-baleset" történt. Az érintettek tinédzserek voltak.