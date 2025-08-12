Halálos baleset Újhelyen: „Majd kiderül az igazság!”

A legfontosabbat és egyben legszomorúbb tényt a hétfő esti gyorshírek már tartalmazták: „halálra gázoltak egy 9 éves kislányt Sátoraljaújhelyen”. Amikor a kedd délelőtt a helyszínen, az érintettek körében tett látogatásunk nyomán a tragédia másnapján délután jelen riportot fogalmazzuk, annyiban pontosítanunk kell: egy halálesettel járó közlekedési baleset történt a hét első napján, Újhelyen, a 700 éves térnél, ahol a Viola utca becsatlakozik a Budai Nagy Antal – Barátszer utcák vonalába. Minthogy alig néhány órával vagyunk az esemény után, még javában tart a rendőrségi vizsgálat, így egyelőre senki sem tudhatja pontosan, mi történt augusztus 11-én délután 5 óra tájban, mi okozta Lívia halálát. Ha minden igaz, volt szemtanú, de az ő kiléte szintén egyelőre csak a hatóság számára ismert, nem tudtuk helyszíni riportunk készítésekor megszólaltatni. Illetve, ugyancsak „mindent láthatott” az a biztonsági köztéri kamera, amely a téren áll, az oszlop tetején, épp a kérdéses kereszteződés sarkán. Amennyiben ez a berendezés működött a halálos baleset idején és megvan a felvétele, akkor azon vélhetően jól látszik majd, a vizsgálóknak is kellő támpontot nyújtva, az autós hogyan, miért gázolta el a bicikliző gyermeket.

Halálos baleset, a térfigyelő kamera „szeme láttára” – a tragédia helyszíne a balra induló utcácska torkolatánál

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Halálos baleset: a gázolás körülményeit még vizsgálják

Egy idősebb hölgy az első, akit a környéken, a térre néző háza előtt meglátunk, kisebb csoport beszélget körülötte, de csak ő az, aki a riportereknek is elmondja, mit tapasztalt előző nap. Mint mondja, kora este épp a szomszédból jött haza, amikor csattanást hallott. Nem tudta, mi az, csak később mondta valaki, hogy halálos baleset történt. Majd látta, hogy sokan gyülekeznek a környéken. Később, éjszaka, mikor már mindenki hazament, a rendőrök még mindig a helyszínelést végezték.

Ottjártunkkor televolt a Viola utca eleje kék-sárga-narancssárga krétarajzokkal, ábrák, számok tucatjaival. A beton útszegélynél egy nagyobb szikvizes palack hevert, mintegy véletlenül, de úgy tűnt, mintha az is pont „körül lenne rajzolva” hatóságilag... Közvetlenül mellette, a szegély tövében három apró mécses mutatta, hogy már vannak, akik megemlékeznek a kislányról, a tragédiáról. Egy mellettünk elhaladótól is azt lehetett hallani: nagyobb közös megemlékezésre is készülnek a környékbeliek.