Halálos baleset Újhelyen: „Majd kiderül az igazság!”
Halálos áldozattal járó baleset történt hétfőn késő délután Sátoraljaújhelyen. Ennyi, amit ez idő szerint – még a rendőrségi vizsgálat lezárultát megelőzően – biztosan tudhatunk. A kilenc éves áldozat családtagjaival is sikerült beszélgetnünk a tragédia másnapján. A halálos baleset pontos részleteit egyelőre ők maguk sem ismerhetik.
A legfontosabbat és egyben legszomorúbb tényt a hétfő esti gyorshírek már tartalmazták: „halálra gázoltak egy 9 éves kislányt Sátoraljaújhelyen”. Amikor a kedd délelőtt a helyszínen, az érintettek körében tett látogatásunk nyomán a tragédia másnapján délután jelen riportot fogalmazzuk, annyiban pontosítanunk kell: egy halálesettel járó közlekedési baleset történt a hét első napján, Újhelyen, a 700 éves térnél, ahol a Viola utca becsatlakozik a Budai Nagy Antal – Barátszer utcák vonalába. Minthogy alig néhány órával vagyunk az esemény után, még javában tart a rendőrségi vizsgálat, így egyelőre senki sem tudhatja pontosan, mi történt augusztus 11-én délután 5 óra tájban, mi okozta Lívia halálát. Ha minden igaz, volt szemtanú, de az ő kiléte szintén egyelőre csak a hatóság számára ismert, nem tudtuk helyszíni riportunk készítésekor megszólaltatni. Illetve, ugyancsak „mindent láthatott” az a biztonsági köztéri kamera, amely a téren áll, az oszlop tetején, épp a kérdéses kereszteződés sarkán. Amennyiben ez a berendezés működött a halálos baleset idején és megvan a felvétele, akkor azon vélhetően jól látszik majd, a vizsgálóknak is kellő támpontot nyújtva, az autós hogyan, miért gázolta el a bicikliző gyermeket.
Halálos baleset: a gázolás körülményeit még vizsgálják
Egy idősebb hölgy az első, akit a környéken, a térre néző háza előtt meglátunk, kisebb csoport beszélget körülötte, de csak ő az, aki a riportereknek is elmondja, mit tapasztalt előző nap. Mint mondja, kora este épp a szomszédból jött haza, amikor csattanást hallott. Nem tudta, mi az, csak később mondta valaki, hogy halálos baleset történt. Majd látta, hogy sokan gyülekeznek a környéken. Később, éjszaka, mikor már mindenki hazament, a rendőrök még mindig a helyszínelést végezték.
Ottjártunkkor televolt a Viola utca eleje kék-sárga-narancssárga krétarajzokkal, ábrák, számok tucatjaival. A beton útszegélynél egy nagyobb szikvizes palack hevert, mintegy véletlenül, de úgy tűnt, mintha az is pont „körül lenne rajzolva” hatóságilag... Közvetlenül mellette, a szegély tövében három apró mécses mutatta, hogy már vannak, akik megemlékeznek a kislányról, a tragédiáról. Egy mellettünk elhaladótól is azt lehetett hallani: nagyobb közös megemlékezésre is készülnek a környékbeliek.
Levághatta a kanyart?
Nincs nagy forgalom a környéken, öt perc alatt átlag jó ha három autó elhajt, azok se gyorsan; nem olyan helyszínnek tűnik, ahol jellemző volna a száguldozás, a gyakori balesetveszély. Az imént megszólaltatott riportalany is ebben erősít meg minket. Ugyanakkor tény, a kamera által elvileg alaposan megfigyelt terület meglehetősen összetett, tagolt közlekedési szituáció, ahol legalább öt utca fut össze, két körforgalom-szerű szigetet kerülgetve. Elképzelhető, hogy például itt kerékpározik gyanútlanul egy, a biciklizést csak pár napja gyakorolgató kislány, és a nem könnyen belátható kereszteződésbe pedig úgy érkezik egy személyautó, hogy (talán sokéves rutinból, megszokásból alkalmazkodva a környék csendes, biztonságos miliőjéhez) lendületes kormánymozdulattal levágja észak felől a derékszögű kanyart, be balra a Viola utcára – és akkor...? Nem tudhatjuk, de életszerű modell lehetne ez is a balesetre. Ebben az esetben az autós azt a szabálytalanságot mindenképp elkövette volna, hogy menetiránnyal szemben, rossz sávot használva közlekedett, még csak csak pár méternyi távon is. De meg kell ismételni: nem tudhatjuk, amíg a rendőrség ki nem mondja a biztosat.
Kevés a sétáló, a ház előtt tartózkodó ezekben a dél körüli órákban, akit megszólíthatnánk, ki mit tud, mit hallott még. Amelyik házakra némelyek utalnak, hogy ott laknának az állítólagos szemtanúk – akit vagy akiket a rendőrök már kihallgattak –, oda hiába csengetünk be, nem találunk senkit, aki minket is első kézből informálhatna.
Itt lakott, de elköltözött
Végül továbbmenve egy következő utcában az újabb megszólítottakról kiderül: ők az érintett család, a kilencéves kislány hozzátartozói. A családtagok a körülményekhez mérten készségesen beszélgetnek a Boon.hu riportereivel, ám határozottan kérik, ne jelenjenek meg arccal-névvel újságcikkben. Főleg azért ne – amellett, hogy magát a tragédiát sem lehetett még idejük és erejük feldolgozni, fél nap alig telt el! –, mert azon igyekeznek, hogy ne keletkezzen a tragikus történtek nyomán semmi felesleges feszültség a lakókörnyezetben. Úgy fogalmaznak: „Nem akarunk konfliktust senkivel”. Hangsúlyozzák: „Nem vagyunk haragban senkivel”. Elárulják, ismerik a baleset másik szereplőjét, a jelenlegi feltételezések szerinti gázolót, az illető autós korábban ugyancsak errefelé lakott, bár már egy ideje átköltözött Újhely más városrészébe.
Hogy értesültek fiatal hozzátartozójuk haláláról? Érdeklődésünkre elmesélik, egy szomszéd jött kora este a hírrel, hogy a közeli utcában végzetes baleset történt. Akkor még nem sejtették, kivel. Csak odaérve derült ki számukra. Lívia (a kislány második neve volt a Vivien, ez utóbbi keresztnév került elő a történtekre vonatkozó facebookos hírek kommentelői találgatásaiban) a megelőző napokban gyakorolta a kerékpározást. Ennek nyomán került a végzetesnek bizonyult baleseti szituációba abban a szomorú hétfő esti időpontban.
A családtagok felidézik, mit mondott nekik az egyik vizsgálódó rendőr: „Majd kiderül az igazság!” Hozzáteszik, a településük polgármestere is kint járt a helyszínen kedden korán reggel, és higgadtságra intette-kérte a hátramaradottakat. Beszélgetésünkkor ezt tartották ők maguk is a legfontosabb feladatnak, amit rájuk rótt a sors.
Az általunk bejárt utcákon mindezen időszak folyamán – mint megtudtuk, szintén már reggel óta – folyamatosan rendőrkocsi járőrözött felé-alá.
