1 órája
A bicikli, a kanyarodó autó és az ötutcás kereszteződés tragédiája
Egy igazi tragédia, felfoghatatlan dráma vonzotta elsősorban a figyelmet a hét első két napjában a Boon.hu hasábjain. A halálos baleset híre, ami Sátoraljaújhelyen történt, és egy kilencéves kislány volt az áldozata.
Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen! – a Borsod Online legolvasottabb hétfői tudósításának címe a legkevésbé sem tekinthető túlzónak vagy „szenzációhajhásznak”. Valóban így történt, tényleg ez a szomorú igazság... A halálos baleset megrázta a Viola utca környékén élőket is, de a „fekete szalagos” online olvasnivaló a megyei hírportálon is érthetően sokak érdeklődését felkeltette.
Halálos baleset Újhelyen, kilencéves volt az áldozat...
„A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este. Ez sajnos soha nem jelent jót, általában haláleset esetén állítják fel a helyszínelő sátrat. Halálra gázoltak egy gyermeket.” Így kezdődött a hétfőn este érkezett gyorshír nyomán az első újságcikk, aminek folytatását az alábbi linken lehet követni.
Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen - fotók, videó
És természetesen az eset fajsúlyánál fogva a történet nem maradt másnap folytatás nélkül. Hamarosan kikerül (talán mire ezeket a sorokat olvassa, már ki is került!) a Borsod Online címlapjára a keddi helyszíni riportunk, kérjük, tekintse meg azt is.
Mi volt még népszerű téma a mögöttünk hagyott 24 órában? Sajnos, másodjára is halálhírrel kell előhozakodnunk, bármennyire is nem szívesen tesszük. Egy borsodi település jónevű polgármestere az, aki a napokban elhunyt: Selyeb önkormányzatának eddigi vezetője, Aranyosi György. Jó ismerőse megemlékezése képezte a róla szóló cikk alapját:
Polgármestert gyászolnak a borsodi településen - mindenki szerette, becsülte
Véged, miután kattan a pisztoly?
Találunk-e végre a hétfői toplistán az eddigiekhez mérten szívderítőbb információkat? Az eddigiekhez mérten igen – de amúgy nem nagyon. Vagyis amik a legolvasottabbak tudtak lenni, zömében kellemetlen hírekkel „örvendeztették meg” a kedves olvasókat. Így az arról szóló, hogy
új, minden eddiginél pusztítóbb kábítószer ütötte fel a fejét világszerte. A nitazén nevű szintetikus opioid már kis mennyiségben is halált okozhat. Utánajártunk, hogy ez a hatóanyagú drog megjelent-e már térségünkben. Bár a válasz nem, ez mégsem megnyugtató.
Hogy miért? Olvassa el cikkünkben.
Minden eddiginél veszélyesebb drog terjed. Vajon már Borsodba is elért?
A negyedik Borsod Online-anyag, aminek – ha eddig kihagyta volna – elolvasására biztatnánk, újból csak nem valami kellemes dologról számol be... Nevezetesen hogy „tönkremehet az autó, ha tovább tankolod a kattanás után”. No persze, nem kell megijedni, ez olyasféle veszedelem, amit bármelyikünk könnyedén elkerülhet, ha odafigyel és nem felelőtlen. Mutatjuk a részleteket:
Tönkre mehet az autó, ha tovább tankolod a kattanás után