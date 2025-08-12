A bicikli, a kanyarodó autó és az ötutcás kereszteződés tragédiája

Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen! – a Borsod Online legolvasottabb hétfői tudósításának címe a legkevésbé sem tekinthető túlzónak vagy „szenzációhajhásznak”. Valóban így történt, tényleg ez a szomorú igazság... A halálos baleset megrázta a Viola utca környékén élőket is, de a „fekete szalagos” online olvasnivaló a megyei hírportálon is érthetően sokak érdeklődését felkeltette.

Halálos baleset Sátoraljaújhelyen: ez volt a hétfő este szomorú híre

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Halálos baleset Újhelyen, kilencéves volt az áldozat...

„A Budai Nagy Antal utcán fekete sátor mögött helyszíneltek Sátoraljaújhelyen hétfőn este. Ez sajnos soha nem jelent jót, általában haláleset esetén állítják fel a helyszínelő sátrat. Halálra gázoltak egy gyermeket.” Így kezdődött a hétfőn este érkezett gyorshír nyomán az első újságcikk, aminek folytatását az alábbi linken lehet követni.