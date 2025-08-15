32 perce
Ez a hiba végzetes lehet az autóban – a probléma, amit sötétben, hang nélkül is felismersz!
Komoly veszélybe is kerülhetsz, ha ez a hiba jelentkezik az autódnál, főleg ha út közben. Nem mindegy, felismered-e a jeleket mert akár halálos baleset is lehet a vége!
A fékrendszer hibái komoly veszélyt jelentenek. Nem csak rád, de a közlekedésben résztvevő többi sofőrre, utasra is. Ha figyelmen kívül hagyod a jeleket, a következmény akár teljes fékmeghibásodáshoz is vezethet, aminek még halálos baleset is lehet a vége. Lássuk hát, hogyan ismered fel a legáltalánosabb problémákat és mit tehetsz ellenük.
Milliók repülhetnek ki a használt autók piacáról – jön a szabály, ami mindent megváltoztat
A fékrendszer hibájának leggyakoribb jelei
A meghosszabbodott fékút és a csökkent fékhatás jelezheti, hogy elhasználódtak a fékbetétek és/vagy tárcsák. Kopott fékbetétek esetében fémes nyikorgó hang hallható, különösen, amikor már fém a fém ellen súrlódik.
Ha a fékpedál túl lágy vagy nagyon lent fog, az azt jelentheti, hogy a fékfolyadék már kevés vagy a minősége nem megfelelő.
A műszerfalon látható fékhiba-lámpa kigyulladásakor sürgős ellenőrzést igényel, semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Így kerüljük el az akár halálos balesetet
Igazából a fékrendszer bármelyik hibája veszélyessé teheti az utat. Ugyan úgy mint a gumiknál, nem érdemes halogatni a cserét, nem kell megvárni a jeleket. Azt javaslom mindenkinek, minimum évente egyszer vigye el szervizbe az autóját átnézetni, és akkor nem fogja kellemetlen meglepetés érni
– mondta Székely Róbert autószerelő.
Megállíthatatlan borsodi nő: sorompót tört, majd menekült a helyszínről!
Íme, a Szerencsi Artúr Napok Fesztivál teljes programja!