Balesetveszély

1 órája

Ez a hiba végzetes lehet az autóban – a probléma, amit sötétben, hang nélkül is felismersz!

Komoly veszélybe is kerülhetsz, ha ez a hiba jelentkezik az autódnál, főleg ha út közben. Nem mindegy, felismered-e a jeleket mert akár halálos baleset is lehet a vége!

Borbély Gergely

A fékrendszer hibái komoly veszélyt jelentenek. Nem csak rád, de a közlekedésben résztvevő többi sofőrre, utasra is. Ha figyelmen kívül hagyod a jeleket, a következmény akár teljes fékmeghibásodáshoz is vezethet, aminek még halálos baleset is lehet a vége. Lássuk hát, hogyan ismered fel a legáltalánosabb problémákat és mit tehetsz ellenük.

Halálos balesethez is vezethet a fékrendszer hibája.
Akár halálos balesettel is végződhet, ha ez a hiba fellép (A kép illusztráció)
Forrás: FB

A fékrendszer hibájának leggyakoribb jelei

A meghosszabbodott fékút és a csökkent fékhatás jelezheti, hogy elhasználódtak a fékbetétek és/vagy tárcsák. Kopott fékbetétek esetében fémes nyikorgó hang hallható, különösen, amikor már fém a fém ellen súrlódik.

Ha a fékpedál túl lágy vagy nagyon lent fog, az azt jelentheti, hogy a fékfolyadék már kevés vagy a minősége nem megfelelő.

A műszerfalon látható fékhiba-lámpa kigyulladásakor sürgős ellenőrzést igényel, semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Így kerüljük el az akár halálos balesetet

Igazából a fékrendszer bármelyik hibája veszélyessé teheti az utat. Ugyan úgy mint a gumiknál, nem érdemes halogatni a cserét, nem kell megvárni a jeleket. Azt javaslom mindenkinek, minimum évente egyszer vigye el szervizbe az autóját átnézetni, és akkor nem fogja kellemetlen meglepetés érni

 – mondta Székely Róbert autószerelő.

 

