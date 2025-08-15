Ez a hiba végzetes lehet az autóban – a probléma, amit sötétben, hang nélkül is felismersz!

A fékrendszer hibájának leggyakoribb jelei

A meghosszabbodott fékút és a csökkent fékhatás jelezheti, hogy elhasználódtak a fékbetétek és/vagy tárcsák. Kopott fékbetétek esetében fémes nyikorgó hang hallható, különösen, amikor már fém a fém ellen súrlódik.

Ha a fékpedál túl lágy vagy nagyon lent fog, az azt jelentheti, hogy a fékfolyadék már kevés vagy a minősége nem megfelelő.

A műszerfalon látható fékhiba-lámpa kigyulladásakor sürgős ellenőrzést igényel, semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Így kerüljük el az akár halálos balesetet

Igazából a fékrendszer bármelyik hibája veszélyessé teheti az utat. Ugyan úgy mint a gumiknál, nem érdemes halogatni a cserét, nem kell megvárni a jeleket. Azt javaslom mindenkinek, minimum évente egyszer vigye el szervizbe az autóját átnézetni, és akkor nem fogja kellemetlen meglepetés érni

– mondta Székely Róbert autószerelő.